«Операція Свобода»: за час протестів у Венесуелі загинули чотири людини
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Понад 300 людей отримали поранення, в тому числі від куль
За час протестів у Венесуелі, які почалися 30 квітня, загинули чотири людини. Про це повідомив голова неурядової організації «Венесуельський кримінальний форум» Альфредо Ромеро на своїй сторінці у Twitter.
«Станом на 2 травня зафіксовано четверо вбитих», - написав Ромеро.
Крім того, понад 300 людей отримали поранення, в тому числі від куль.
Також Ромеро зазначив, що 240 були арештовані.
#2Mayo 3:00PM . 4 asesinados, 240 detenidos y más de 300 heridos (incluye bala y otros) por manifestaciones entre el #30Abril y #1Mayo— Alfredo Romero (@alfredoromero) 2 мая 2019 г.
Раніше повідомлялось, що під час акцій протесту у Венесуелі загинули мінімум двоє людей.
Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.
Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.
Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.
Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.
Гуайдо повідомив, що в четвер, 2 травня, в країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.
2 травня Мадуро заявив, що вже готовий до діалогу і обіцяє «виправити свої помилки.