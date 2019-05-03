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    У світі

    «Операція Свобода»: за час протестів у Венесуелі загинули чотири людини

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    Силовики у Венесуелі - «Операція Свобода»: за час протестів у Венесуелі загинули чотири людини
    Силовики у Венесуелі

    Понад 300 людей отримали поранення, в тому числі від куль

    За час протестів у Венесуелі, які почалися 30 квітня, загинули чотири людини. Про це повідомив голова неурядової організації «Венесуельський кримінальний форум» Альфредо Ромеро на своїй сторінці у Twitter.

    «Станом на 2 травня зафіксовано четверо вбитих», - написав Ромеро.

    Крім того, понад 300 людей отримали поранення, в тому числі від куль.

    Також Ромеро зазначив, що 240 були арештовані.

    Раніше повідомлялось, що під час акцій протесту у Венесуелі загинули мінімум двоє людей.

    Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

    Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

    Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

    Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

    Гуайдо повідомив, що в четвер, 2 травня, в країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.

    2 травня Мадуро заявив, що вже готовий до діалогу і обіцяє «виправити свої помилки.

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