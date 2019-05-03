«Операція Свобода»: за час протестів у Венесуелі загинули чотири людини



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Силовики у Венесуелі

Понад 300 людей отримали поранення, в тому числі від куль

За час протестів у Венесуелі, які почалися 30 квітня, загинули чотири людини. Про це повідомив голова неурядової організації «Венесуельський кримінальний форум» Альфредо Ромеро на своїй сторінці у Twitter.

«Станом на 2 травня зафіксовано четверо вбитих», - написав Ромеро.

Крім того, понад 300 людей отримали поранення, в тому числі від куль.

Також Ромеро зазначив, що 240 були арештовані.

#2Mayo 3:00PM . 4 asesinados, 240 detenidos y más de 300 heridos (incluye bala y otros) por manifestaciones entre el #30Abril y #1Mayo — Alfredo Romero (@alfredoromero) 2 мая 2019 г.

Раніше повідомлялось, що під час акцій протесту у Венесуелі загинули мінімум двоє людей.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

Гуайдо повідомив, що в четвер, 2 травня, в країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.

2 травня Мадуро заявив, що вже готовий до діалогу і обіцяє «виправити свої помилки.