Штат Пенсильванія визнав перемогу Байдена

Байден переміг Трампа у штаті з відривом у понад 80 тисяч голосів

У штаті Пенсильванія на північному сході США офіційно затверджені підсумки виборів президента. Губернатор штату Том Вулф оголосив про перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

«Згідно з вимогою федерального закону, я підписав документ, який констатує, що голоси виборників дістаються Джо Байдену і Камалі Гарріс», – написав Вулф у твітері.

Після опрацювання бюлетенів у Пенсильванії Байден отримав остаточну перевагу над Трампом: 49,7% проти 49,2%. Це дасть йому 20 голосів виборників від Пенсільванії.

Як зазначає «Німецька хвиля», такі ж результати зафіксували і соціологічна служба Edison Research, а також телеканали NBC і ABC. Офіційні результати виборів ще не оголошені.

У Пенсільванії кампанія Трампа і його союзники-республіканці протягом декількох тижнів намагалися призупинити затвердження результатів голосування, подавши шквал судових позовів, однак судді постійно відкидали їх.

Байден переміг Трампа у штаті з відривом у понад 80 тисяч голосів. Раніше штати Мічиган і Джорджія офіційно підтвердили перемогу Байдена. У всіх трьох штатах в 2016 році виграв Трамп, а тепер президент поступився опоненту-демократу.

Напередодні штаб Байдена підтвердив початок передачі влади в США.

Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп запустив процес передачі влади Байдену.

Напередодні Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому.

Нагадаємо, Twitter передасть акаунт президента США Байдену в день інавгурації.

15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям».

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.