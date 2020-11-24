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    У світі

    Вибори президента США: суд оголосив Байдена переможцем у Неваді

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    <p>У Неваді Джо Байден заручився підтримкою 50,06% голосів виборців</p> - Вибори президента США: суд оголосив Байдена переможцем у Неваді

    У Неваді Джо Байден заручився підтримкою 50,06% голосів виборців

    Внаслідок одностайного рішення суддів шість голосів виборників Невади офіційно підуть Байдену

    Верховний суд Невади у вівторок визнав Джо Байдена переможцем на президентських виборах у своєму штаті.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Зазначається, що внаслідок одностайного рішення суддів шість голосів виборників Невади офіційно підуть Байдену.

    У Неваді Байден заручився підтримкою 50,06% голосів виборців, а чинний президент США Дональд Трамп отримав голоси 47,67% жителів штату.

    Байден обігнав Трампа на 33 596 голосів виборців.

    Раніше у Неваді суд відмовився призупинити сертифікацію виборів. До слова, Байден закликав американців відкинути партійність і «демонізуючу» риторику.

    Як відомо, 24 листопада штат Пенсильванія визнав перемогу Байдена.  Напередодні штаб Байдена підтвердив початок передачі влади в США

    Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп запустив процес передачі влади Байдену.

    Напередодні Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому.

    Нагадаємо, Twitter передасть акаунт президента США Байдену в день інавгурації.

    15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям». 

    За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.

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    Теги: суд США Джозеф Байден вибори Дональд Трамп вибори у США президент
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