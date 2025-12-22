Головна Світ Політика
Франція розпочала будівництво нового атомного авіаносця

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Франція розпочала будівництво нового атомного авіаносця
Франція розпочала будівництво нового атомного авіаносця
фото з відкритих джерел

Новий авіаносець буде водотоннажністю близько 77-80 тис. тонн, довжиною приблизно 310 метрів, розрахований на до 30 бойових літаків і екіпаж до 2 тис. осіб

Франція оголосила про старт будівництва нового ядерного авіаносця наступного покоління (Porte‑Avions de Nouvelle Génération, PANG), який має замінити нинішній флагман французького флоту – авіаносець Charles de Gaulle. Як повідомляє «Главком», про це заявив французький президент Еммануель Макрон, пише Reuters.

Під час виступу перед французькими військовими, що дислокуються в Об’єднаних Арабських Еміратах, Макрон оголосив про формальний початок реалізації масштабної програми будівництва нового бойового корабля. 

За даними ЗМІ, новий авіаносець буде водотоннажністю близько 77-80 тис. тонн, довжиною приблизно 310 метрів, розрахований на до 30 бойових літаків і екіпаж до 2 тис. осіб.

«У часи загроз ми повинні бути сильними, щоб нас боялися», – сказав Макрон, підкресливши значення посилення оборонних спроможностей Франції.

Будівництво нового корабля обійдеться платникам податків приблизно в 10 мільярдів євро та стане частиною національної програми зміцнення оборонної промисловості.

Французьке оборонне відомство планує ввести авіаносець у стрій не раніше 2038 року, коли заплановано виведення зі служби Charles de Gaulle.

Макрон також наголосив, що проєкт сприятиме розвитку вітчизняної промисловості, зокрема малих і середніх підприємств, залучених до виробництва компонентів корабля. 

Нагадаємо, прокурор Жан-Марі Блін, відповідальний за військові справи в місті Ренн, офіційно спростував повідомлення французьких медіа про те, що військові нібито відкривали вогонь по невідомих дронах, які помітили над базою атомних субмарин Іль-Лонг. 

