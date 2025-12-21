Франція відреагувала на готовність Кремля до переговорів

Остання зустріч між Еммануелем Макроном і Володимиром Путіним відбулася в лютому 2022 року

Будь-які переговори з Москвою будуть проводитися «в умовах повної прозорості» з Україною та європейськими партнерами

Франція підтвердила свою готовність до можливих переговорів між президентом Еммануелем Макроном і російським диктатором Володимиром Путіним. Єлисейський палац привітав публічну заяву Кремля про готовність Путіна до переговорів з Макроном, пише «Главком».

«Ми вітаємо публічну згоду Кремля на можливість такого підходу. Найближчими днями ми ухвалимо рішення про найкращий спосіб подальших дій», – йдеться в заяві французького уряду.

У офісі Макрона підкреслили, що будь-які переговори з Москвою будуть проводитися «в умовах повної прозорості» з Україною та європейськими партнерами. Основною метою цих переговорів, як зазначили в Єлисейському палаці, є досягнення «міцного та тривалого миру» для України.

Варто зазначити, що остання зустріч між Макроном і Путіним відбулася в лютому 2022 року, перед початком вторгнення Росії в Україну. Тоді Макрон намагався виступити в ролі посередника і провести переговори для деескалації напруженості навколо України. Зустріч пройшла в Москві, і хоча Путін і Макрон обговорювали можливі варіанти для уникнення війни, вона не призвела до конкретних результатів, а війна розпочалася менш ніж через тиждень після цієї зустрічі.

Раніше Макрон заявив, що європейським лідерам треба поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним.

Тоді речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий до розмови із президентом Франції Еммануелем Макроном