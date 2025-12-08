У Києві затримано 51-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої

Напередодні ввечері зловмисник запросив до себе у гості свою повнолітню знайому, яка приїхала разом із подругою – 16-річною потерпілою

Поліція Дарницького району затримала 51-річного місцевого мешканця за підозрою у сексуальному насильстві над неповнолітньою. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із по силанням на відділ комунікації поліції Києва.

Як повідомили у поліції, днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка, про те, що біля будинку у Дарницькому районі на землі у непритомному стані лежить молода дівчина. Патрульні поліцейські, які першими прибули на місце події виявили 16-річну киянку, яка повідомила, що її зґвалтував незнайомий чоловік. Дівчину було негайно доправлено до лікарняного закладу для надання необхідної медичної допомоги.

«До з’ясування всіх обставин була залучена слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, а також працівники ювенальної превенції. У результаті проведених розшукових заходів правоохоронці встановили, що статевий злочин відносно неповнолітньої вчинив 51-річний місцевий мешканець», – повідомили у поліції.

За даними слідства, напередодні ввечері зловмисник запросив до себе у гості свою повнолітню знайому, яка приїхала разом із подругою – 16-річною потерпілою. Під час перебування у квартирі чоловік напоїв неповнолітню алкоголем, після чого, як тільки її знайома пішла, зґвалтував її. Згодом, дівчина вирвалась з рук ґвалтівника та вибігла на вулицю, де її виявив випадковий перехожий.

Правоохоронці затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування, вчинене щодо неповнолітньої. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.

Наразі, суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

