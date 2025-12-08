Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві затримано 51-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві затримано 51-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої
За скоєне підозрюваному загрожує до дванадцяти років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Напередодні ввечері зловмисник запросив до себе у гості свою повнолітню знайому, яка приїхала разом із подругою – 16-річною потерпілою

Поліція Дарницького району затримала 51-річного місцевого мешканця за підозрою у сексуальному насильстві над неповнолітньою. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із по силанням на відділ комунікації поліції Києва

Як повідомили у поліції, днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка, про те, що біля будинку у Дарницькому районі на землі у непритомному стані лежить молода дівчина. Патрульні поліцейські, які першими прибули на місце події виявили 16-річну киянку, яка повідомила, що її зґвалтував незнайомий чоловік. Дівчину було негайно доправлено до лікарняного закладу для надання необхідної медичної допомоги.

«До з’ясування всіх обставин була залучена слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, а також працівники ювенальної превенції. У результаті проведених розшукових заходів правоохоронці встановили, що статевий злочин відносно неповнолітньої вчинив 51-річний місцевий мешканець», – повідомили у поліції.

Напередодні ввечері зловмисник запросив до себе у гості свою повнолітню знайому, яка приїхала разом із подругою – 16-річною потерпілою
Напередодні ввечері зловмисник запросив до себе у гості свою повнолітню знайому, яка приїхала разом із подругою – 16-річною потерпілою
фото: Національна поліція України

За даними слідства, напередодні ввечері зловмисник запросив до себе у гості свою повнолітню знайому, яка приїхала разом із подругою – 16-річною потерпілою. Під час перебування у квартирі чоловік напоїв неповнолітню алкоголем, після чого, як тільки її знайома пішла, зґвалтував її. Згодом, дівчина вирвалась з рук ґвалтівника та вибігла на вулицю, де її виявив випадковий перехожий.

Правоохоронці затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування, вчинене щодо неповнолітньої. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.

Наразі, суд обрав  підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві суд виніс вирок чоловіку, який розбещував свою восьмирічну племінницю. Зловмисник проживав із дитиною в квартирі і вчинив відносно неї розпусні дії, коли залишився із малолітньою на одинці. Згідно з вироком злочинець має провести за гратами п’ять років свого життя.

Раніше у Києві за підозрою у зґвалтуванні школярки затримали 22-річного чоловіка. До поліції звернулася жінка, яка розповіла про те, що невідомий чоловік зґвалтував її малолітню доньку. Протягом доби оперативники розшукали і затримали підозрюваного. Ним виявився 22-річний уродженець м. Суми, який зараз живе у Києві.

Теги: Київ поліція зґвалтування злочин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Житомирянина, який переховувався за кордоном, екстрадували до України
Україна повернула з Данії підозрюваного у незаконному гральному бізнесі
Сьогодні, 12:48
Рятувальники чекали на зняття напруги з контактної мережі, після чого провели вилучення тіла
Трагедія на станції «Видубичі» у Києві: загинув 16-річний підліток
Вчора, 16:27
Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Затримано коригувальника ФСБ, який наводив російські обстріли по Києву (фото)
3 грудня, 10:29
До кінця 2027 року планується провести реконструкцію будівлі «А» на вулиці Миколи Амосова, 8
Фірма з «плівок Міндіча» претендує на 1 млрд грн за реконструкцію Інституту серця: розслідування
1 грудня, 13:29
Троє чоловіків побили військового металевою арматурою, внаслідок чого він помер
На Кіровоградщині затримано трьох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві військового: деталі справи
28 листопада, 19:17
Відповідно до санкції статті, підозрюваним загрожує до чотирьох років позбавлення волі
У Києві поліція затримала трьох молодиків за підозрою у побитті ветерана
18 листопада, 12:42
Ворог атакував Київ, околиці ударними БпЛА та ракетами
Нічна атака РФ на Україну: орієнтовний маршрут ракет і БпЛА
14 листопада, 06:15
Роботи проводитимуться на ділянці від вулиці Дениса Рачінського до вулиці Пантелеймона Куліша
Рух вулицею Каховською буде частково обмежено протягом двох днів (схема)
13 листопада, 13:20
«Київблагоустрій» не конфісковує товари. Демонтаж стосується виключно елементів, що використовуються для реалізації товарів
Столичні комунальники знову взялися за стихійну торгівлю у підземних переходах (фото)
12 листопада, 15:35

Новини

У Києві затримано 51-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої
У Києві затримано 51-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої
Як працюватиме підземка на Різдво та Новий рік? Офіційна відповідь Київського метрополітену
Як працюватиме підземка на Різдво та Новий рік? Офіційна відповідь Київського метрополітену
Мер Фастова повідомив, що буде далі зі знищеним росіянами залізничним вокзалом
Мер Фастова повідомив, що буде далі зі знищеним росіянами залізничним вокзалом
Продуктові ярмарки у Києві 9-14 грудня: повний перелік локацій
Продуктові ярмарки у Києві 9-14 грудня: повний перелік локацій
Новорічна ялинка у Броварах викликала гостру суперечку серед містян
Новорічна ялинка у Броварах викликала гостру суперечку серед містян
На маршрут у Києві вийшов останній, четвертий двоповерховий автобус: де курсує
На маршрут у Києві вийшов останній, четвертий двоповерховий автобус: де курсує

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua