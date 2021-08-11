Понад 8,5 тисячі німців отримали замість вакцини фізрозчин

Розслідування інциденту з підміною препарату від Covid-19 взяв на себе комісаріат за політично вмотивованими злочинами

Понад 8,5 тисячі осіб, серед них і люди старші 70 років, у ФРН, найімовірніше, отримали фізрозчин замість вакцини від коронавірусу. Про це у вівторок, 10 серпня, пише Suddeutsche Zeitung з посиланням на сайт округу Фрісландія (федеральна земля Нижня Саксонія).

До такого висновку експерти прийшли за підсумками розслідування, розпочатого раніше в зв'язку з квітневим інцидентом, при якому з'ясувалося, що співробітниця центру вакцинації підмінила вакцину Pfizer фізрозчином. Тоді повідомлялося, що замість препарату шість осіб отримали пустушку.

Медсестра зізналася, що зробила це умисно, але свій вчинок пояснила небажанням повідомляти про те, що не втримала ампулу з цінними ліками.

Однак в ході розслідування вдалося з'ясувати, що жінка, яка займалася підготовкою шприців для вакцинації, заміняла препарат фізрозчином і в інших випадках. Передбачається, що в період з 5 березня до 20 квітня цього року, коли уколи робила саме ця жінка, замість ліків понад 8,5 тисячі пацієнтів могли отримати фізрозчин.

«Це зачіпає в цілому 8 557 осіб», - зазначено в заяві влади округу.

Розслідування інциденту з підміною препарату від Covid-19 взяв на себе комісаріат за політично вмотивованими злочинами.

Журналсти уточнили, що раніше причетна до підміни вакцини фізрозчином жінка в соцмережах критично висловлювалася про ситуацію з коронавірусом в країні.