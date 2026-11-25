Поліція затримала 15-річну ученицю з варшавського району Воля через погрози вчинити теракт, які вона опублікувала в соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

За даними правоохоронців, дівчина навчалася в одному з ліцеїв Варшави. Вона поширювала та демонструвала в інтернеті матеріали терористичного змісту, заявляла про намір здійснити теракт із використанням вибухового пристрою, а також публічно схвалювала терористичні злочини.

На тривожні публікації звернули увагу учні та викладачі навчального закладу. Педагоги повідомили про ситуацію поліцію.

Правоохоронці перевірили оприлюднені в мережі матеріали та опитали свідків. На підставі зібраних доказів неповнолітній висунули звинувачення за п’ятьма епізодами правопорушень. Тепер матеріали справи передадуть до сімейного суду, який визначить подальші заходи щодо 15-річної дівчини.

Поліція нагадала, що погрози терористичного характеру, навіть опубліковані в інтернеті, розглядаються дуже серйозно і можуть призвести до правових наслідків.

Раніше у Варшаві поліція затримала 16-річного громадянина Росії, який погрожував масовим убивством учням та адміністрації школи. Після втручання правоохоронців суд постановив помістити підлітка до молодіжного виховного центру на три місяці.