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У порту Усть-Луга спалахнула пожежа внаслідок атаки БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У порту Усть-Луга спалахнула пожежа внаслідок атаки БпЛА
Через порт Усть-Луга, який став ціллю БпЛА, проходять різні види вантажів, зокрема нафта, нафтопродукти, вугілля, мінеральні добрива
фото з відкритих джерел

Порт Усть-Луга – один із найбільших морських торговельних портів Росії на Балтійському морі

У портовій зоні Усть-Луга у Ленінградській області РФ після атаки безпілотників зафіксовано пошкодження та виникла пожежа. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Дрозденко, передає «Главком».

За його словами, на місці надзвичайної події працюють екстренні служби. Наразі триває відбиття атаки, а інформація щодо наслідків та масштабів руйнувань уточнюється.

Порт Усть-Луга – один із найбільших морських торговельних портів Росії на Балтійському морі. Об'єкт розташований у Ленінградській області на узбережжі Фінської затоки та має стратегічне значення для економіки й оборонно-промислового комплексу РФ.

Через порт проходять величезні обсяги стратегічної сировини, зокрема нафти, нафтопродуктів, вугілля та мінеральних добрив. У його зоні функціонують великі промислові й перевантажувальні комплекси, серед яких об'єкти компаній «Новатек» та «Єврохім».

Як важливий логістичний та економічний хаб агресора, порт неодноразово ставав ціллю для ударів безпілотників. 

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня в районі російського порту Усть-Луга в Ленінградській області зафіксували пошкодження внаслідок атаки безпілотників. Про це заявив губернатор регіону Олександр Дрозденко.

За словами тамтешньої влади, загалом уночі над Ленінградською областю нібито збили 37 БпЛА. Російська влада не уточнила, який саме об'єкт у районі Усть-Луги зазнав пошкоджень, а також масштаби руйнувань.

У січні 2025 року безпілотники атакували порт, після чого були пошкодження на території терміналу «Новатранс».

24 серпня 2025 року дрони знову атакували Усть-Лугу. Тоді уламки безпілотника спричинили пожежу на терміналі російської газової компанії «Новатек». Після цієї атаки паливний термінал «Новатека» призупиняв роботу.

У березні 2026 року порт також неодноразово ставав ціллю ударів. Зокрема, 25 березня українські далекобійні дрони уразили нафтовий термінал Усть-Луги. За даними СБУ, безпілотники подолали понад 900 км. Через кілька днів порт знову атакували, а 29 березня повідомлялося про ураження резервуара та технологічного обладнання.

Після березневих атак завантаження нафти на танкери в Усть-Лузі повністю зупинялося, а російські нафтовики готувалися оголосити форс-мажор через пошкодження інфраструктури портів Усть-Луга та Приморськ.

Теги: росія вибух порт

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