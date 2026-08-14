Дрони атакували Ленінградську область: під ударом порт Усть-Луга

Російська влада заявила про 37 збитих безпілотників над Ленінградською областю

У ніч на 14 серпня в районі російського порту Усть-Луга в Ленінградській області зафіксували пошкодження внаслідок атаки безпілотників. Про це заявив губернатор регіону Олександр Дрозденко, пише «Главком».

За словами тамтешньої влади, загалом уночі над Ленінградською областю нібито збили 37 БпЛА. Російська влада не уточнила, який саме об'єкт у районі Усть-Луги зазнав пошкоджень, а також масштаби руйнувань.

Усть-Луга – один із ключових російських портів на Балтійському морі.

Усть-Луга – морський торговельний порт на північному заході Росії, у Ленінградській області, на узбережжі Фінської затоки Балтійського моря. Порт розташований приблизно за 70 км від Санкт-Петербурга та має залізничне й автомобільне сполучення. Порт почав працювати у 2001 році з відкриття вугільного термінала. На початку 2020-х років Усть-Луга стала найбільшим портом на Балтійському морі та другим за величиною в Росії. Через порт проходять різні види вантажів, зокрема нафта, нафтопродукти, вугілля, мінеральні добрива, зріджені вуглеводневі гази та інші вантажі. У 2025 році через Усть-Лугу Росія експортувала близько 32,9 млн тонн нафтопродуктів.

Це не перша атака на Усть-Лугу. У січні 2025 року безпілотники атакували порт, після чого були пошкодження на території терміналу «Новатранс».

24 серпня 2025 року дрони знову атакували Усть-Лугу. Тоді уламки безпілотника спричинили пожежу на терміналі російської газової компанії «Новатек». Після цієї атаки паливний термінал «Новатека» призупиняв роботу.

У березні 2026 року порт також неодноразово ставав ціллю ударів. Зокрема, 25 березня українські далекобійні дрони уразили нафтовий термінал Усть-Луги. За даними СБУ, безпілотники подолали понад 900 км. Через кілька днів порт знову атакували, а 29 березня повідомлялося про ураження резервуара та технологічного обладнання.

Після березневих атак завантаження нафти на танкери в Усть-Лузі повністю зупинялося, а російські нафтовики готувалися оголосити форс-мажор через пошкодження інфраструктури портів Усть-Луга та Приморськ.