Посольство США в столиці Іраку піддалося ракетному обстрілу
У загальній складності в напрямку Багдада були запущені сім ракет, чотири впали в «зеленій зоні», ще три ракети впали в інших районах міста
Про це повідомляє «Голос Америки».
Атака на Багдад сталася після того, як Білий дім оголосив про рекордне скорочення американської військової присутності в Іраку та Афганістані.
У загальній складності в напрямку Багдада були запущені сім ракет, чотири впали в «зеленій зоні», ще три ракети впали в інших районах міста.
Відомо про загибель однієї дитини та п'ятьох поранених мирних жителів. Всі сім ракет були запущені з одного і того ж місця на сході Багдада, йдеться в заяві іракських військових.
Представник коаліції, очолюваної США, заявив, що іракська розвідка підтвердила факт ракетного обстрілу посольства США.