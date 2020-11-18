Посольство США в столиці Іраку піддалося ракетному обстрілу

У загальній складності в напрямку Багдада були запущені сім ракет, чотири впали в «зеленій зоні», ще три ракети впали в інших районах міста

Пізно ввечері у вівторок столиця Іраку Багдад зазнала ракетного обстрілу, причому чотири ракети впали в так званій «зеленій зоні», де розташовуються посольства США та інші іноземні місії. Унаслідок обстрілу загинула як мінімум одна людина, поранення отримали п'ятеро мешканців іракської столиці.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Атака на Багдад сталася після того, як Білий дім оголосив про рекордне скорочення американської військової присутності в Іраку та Афганістані.

У загальній складності в напрямку Багдада були запущені сім ракет, чотири впали в «зеленій зоні», ще три ракети впали в інших районах міста.

Відомо про загибель однієї дитини та п'ятьох поранених мирних жителів. Всі сім ракет були запущені з одного і того ж місця на сході Багдада, йдеться в заяві іракських військових.

Представник коаліції, очолюваної США, заявив, що іракська розвідка підтвердила факт ракетного обстрілу посольства США.