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    У світі

    Президент Азербайджан заявив про взяття під контроль семи сіл у Карабаху

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    <p>Президент&nbsp;Азербайджану Ільхам Алієв</p> - Президент Азербайджан заявив про взяття під контроль семи сіл у Карабаху

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв

    Азербайджанський лідер вже перейменував раніше взяте під контроль село Мадагіз у Суговушан

    Збройні сили Азербайджану зайняли сім сіл у трьох районах в Нагірному Карабаху.

    Про це у суботу, 3 жовтня, повідомив президент країни Ільхам Алієв у Twitter.

    «Село Талиш Тертерського району, села Мехді, Чахирли, Ашаги Маральян, Шайбяй і Гуйчаг Джабраїльского району, село Ашаги Абдуррахманли Фізулінського району», – йдеться в повідомленні.

    Також Алієв заявив, що перейменовує раніше взяте під контроль село Мадагіз у Суговушан.

    «Із 3 жовтня 2020 року я відновлюю історичну назву села Мадагіз. Відтепер воно знову буде називатися Суговушан», – зазначив азербайджанський лідер.

    Нагадаємо, 3 жовтня Вірменія та Азербайджан заявили про готовність до переговорів щодо Нагірного Карабаху.

    Як повідомлялося 1 жовтня, Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху.

    Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.

    До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

    Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Нагадаємо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

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