Президент Азербайджан заявив про взяття під контроль семи сіл у Карабаху



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Президент Азербайджану Ільхам Алієв

Азербайджанський лідер вже перейменував раніше взяте під контроль село Мадагіз у Суговушан

Збройні сили Азербайджану зайняли сім сіл у трьох районах в Нагірному Карабаху.

Про це у суботу, 3 жовтня, повідомив президент країни Ільхам Алієв у Twitter.

«Село Талиш Тертерського району, села Мехді, Чахирли, Ашаги Маральян, Шайбяй і Гуйчаг Джабраїльского району, село Ашаги Абдуррахманли Фізулінського району», – йдеться в повідомленні.

Bu gün #Azərbaycan #Ordusu Tərtər rayon Talış kəndini, Cəbrayıl rayon Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy və Quycaq kəndlərini, Füzuli rayonu Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndini azad etmişdir.#Qarabağ #Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) October 3, 2020

Також Алієв заявив, що перейменовує раніше взяте під контроль село Мадагіз у Суговушан.

«Із 3 жовтня 2020 року я відновлюю історичну назву села Мадагіз. Відтепер воно знову буде називатися Суговушан», – зазначив азербайджанський лідер.

Нагадаємо, 3 жовтня Вірменія та Азербайджан заявили про готовність до переговорів щодо Нагірного Карабаху.

Як повідомлялося 1 жовтня, Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху.

Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.

До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Нагадаємо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.