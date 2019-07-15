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    У світі

    Повінь у Непалі: кількість загиблих зросла до 55

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    Наслідки негоди у Непалі - Повінь у Непалі: кількість загиблих зросла до 55
    Наслідки негоди у Непалі

    Проливні дощі почалися в Непалі в четвер, 11 липня

    У Непалі число загиблих в результаті повеней і зсувів, викликаних проливними дощами, досягла 55.

    Про це в неділю повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерства внутрішніх справ країни.

    За даними непальського МВС, не менше 30 людей вважаються зниклими безвісти, понад 30 отримали серйозні поранення.

    Проливні дощі почалися в Непалі в четвер, 11 липня. Стихія торкнулася понад 20 районів країни, евакуйовано понад 1,1 тис. осіб. В результаті зсувів опинилися заблокованими кілька автотрас.

    Майже 30 тис. співробітників сил безпеки мобілізовані для того, щоб надати необхідну допомогу.

    Раніше повідомлялося, що жертвами стихії у Непалі стали не менше 27 осіб.

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