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    Російські винищувачі порушили повітряний простір Швеції

    Швеція заявила, що російські винищувачі порушили її повітряний простір - Російські винищувачі порушили повітряний простір Швеції
    Швеція заявила, що російські винищувачі порушили її повітряний простір
    фото з відкритих джерел

    Чотири російські винищувачі вторглися в небо над Швецією

    Швеція заявила про порушення свого повітряного простору чотирма російськими винищувачами. Про це заявив головнокомандувач ВПС Карл-Йохан Едстрьом, передає пресслужба Збройних сил Швеції.

    Два російські СУ 27 і два російські СУ 24 порушили повітряний простір Швеції. Порушення було нетривалим і відбулося на схід від Готланда, через море.

    «У світлі поточної ситуації ми дуже серйозно ставимося до інциденту. Це непрофесійна і безвідповідальна дія з боку Росії», – каже глава ВПС.

    Зазначається, що ВПС Швеції цей інцидент задокументували та провели спеціальну операцію з перехоплення російських літаків.

    «Це показує, що у нас був хороший рівень готовності. Ми були на місці, щоб забезпечити територіальну цілісність та недоторканність кордону Швеції. Ми повністю контролюємо ситуацію», – сказав Едстрьом.

    Нагадаємо, США планують закрити свій повітряний простір для російських літаків у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

    Також ЄС повністю закриває небо для Росії.

    Як повідомлялося. American Airlines більше не співпрацює з «Аерофлотом» та S7.

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    Теги: Швеція Росія окупанти літак
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    Російські винищувачі порушили повітряний простір Швеції