Російські винищувачі порушили повітряний простір Швеції
Чотири російські винищувачі вторглися в небо над Швецією
Швеція заявила про порушення свого повітряного простору чотирма російськими винищувачами. Про це заявив головнокомандувач ВПС Карл-Йохан Едстрьом, передає пресслужба Збройних сил Швеції.
Два російські СУ 27 і два російські СУ 24 порушили повітряний простір Швеції. Порушення було нетривалим і відбулося на схід від Готланда, через море.
«У світлі поточної ситуації ми дуже серйозно ставимося до інциденту. Це непрофесійна і безвідповідальна дія з боку Росії», – каже глава ВПС.
Зазначається, що ВПС Швеції цей інцидент задокументували та провели спеціальну операцію з перехоплення російських літаків.
«Це показує, що у нас був хороший рівень готовності. Ми були на місці, щоб забезпечити територіальну цілісність та недоторканність кордону Швеції. Ми повністю контролюємо ситуацію», – сказав Едстрьом.
Нагадаємо, США планують закрити свій повітряний простір для російських літаків у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.
Також ЄС повністю закриває небо для Росії.
Як повідомлялося. American Airlines більше не співпрацює з «Аерофлотом» та S7.