Пожежа на нафтопереробному заводі в Індонезії: кількість постраждалих зросла до 20 осіб
Через вибух евакуювали 950 осіб
Щонайменше 20 людей постраждали в понеділок в результаті вибуху, який стався на підприємстві індонезійської державної нафтогазової корпорації Pertamina в місті Балонган (провінція Західна Ява).
Про це повідомило агентство Antara з посиланням на рятувальні служби.
За даними служби, п’ять осіб отримали важкі опіки під час пожежі, яка почалася після вибуху, ще у 15 постраждалих легкі поранення.
Всіх постраждалих доставили в найближчу лікарню.
У компанії додали, що через вибух евакуювали 950 осіб. Керівництво підприємства зараз намагається не допустити подальшого поширення пожежі. Причина події поки невідома, відзначили в корпорації.
Газета Respublika писала, що вибух міг статися в результаті удару блискавки. За даними видання, переробна потужність заводу, на якому стався інцидент, становить 125 тис. барелів на добу.
На місце події прибули також високопосадовці.
Як пишуть місцеві ЗМІ, цей нафтопереробний завод є шостим з семи заводів Управління переробки компанії Pertamina. Основним видом його діяльності є переробка сирої нафти.
Завод почав роботу у 1994 році і розташований за близько 200 кілометрів на схід від Джакарти.