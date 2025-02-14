Де найсмачніша кава у світі: порада від досвідчених мандрівників

Панама, В'єтнам та Італія залишили слід у серцях туристів-кавоманів

Пошук ідеальної кави може бути гарним заняттям для фанатів напою. Туристи поділилися власними відкриттями та розповіли, де можна знайти справді неперевершену каву. Про це свідчать обговорення в Reddit.

Один із користувачів з ніком Remember-My-Name поділився найяскравішим кавовим враженням. Він розповів, що багато разів пив чудову каву, але одна чашка запам'яталася назавжди. Це сталося в Панамі, на невеликій фермі в регіоні Бокет, де вирощують одну з найкращих у світі кави Geisha.

«Аромат був просто нереальним – як жасмин, мед та тропічні фрукти одночасно. Смак? Не схожий на жодну каву, яку коли-небудь куштував. Яскравий, чайний і такий складний, що здавалося, ніби він змінюється з кожним ковтком. Жодної гіркоти, жодної різкості – тільки цей м'який, майже потойбічний досвід», – розповів користувач сайту.

Багато користувачів у коментарях погодилися, що дуже смачну каву можна знайти у В'єтнамі та Японії. Вони особливо рекомендували скуштувати яєчну каву у в'єтнамському місті Ханої.

Крім того, чимало учасників обговорення відзначили Колумбію як країну, де подають дуже смачну каву.

«Я думаю, В'єтнам – явний переможець. Але моя краща чашка кави була у Колумбії, я буквально жив на кавовій плантації. Мої друга, третя, четверта, п'ята та шоста кращі чашки були у В'єтнамі. Просто вражає, наскільки гарні вони у каві», – написав один із дописувачів Reddit.

Користувач EbbApprehensive301 був лаконічним: «В'єтнамська кава, як на мене, перевершує всі на світі».

Де спробувати смачну каву у Європі?

Серед європейських країн, де можна скуштувати смачну каву, користувачі найчастіше згадували Італію та Іспанію. Також деякі користувачі хвалили каву у Португалії.

Користувач під ніком AdThat3668 заявив, що готовий повернутися до Італії лише заради чашки капучіно: «Мій перший кортадо в Мадриді. Будь-який еспресо, який подають в будь-якому барі в Італії. І в'єтнамська кава, яку я пив на пагорбах на північ від Сапи з видом на рисові поля. Я не можу вибрати між ними...».

Користувач janky_koala також похвалив Італію, але додав порцію критики: «Мені подобається культура кави в Італії, але вважаю, що схильний трохи романтизувати її».

Нагадаємо, у нещодавньому відео в соцмережі TikTok 64-річний американський експерт Ден Бюттнер заявив, що кава – це напій довголіття, особливо, якщо пити його максимум опівдні.