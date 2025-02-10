Краща за американо: нова кава стає хітом у Британії та Європі

Шанувальники нового напою кажуть, що його смак значно кращий за традиційне американо

У деяких кав'ярнях замість звичного американо пропонують лонг блек. Цей напій, який здобув популярність в Австралії та Новій Зеландії, поступово підкорює серця кавоманів по всій Європі та зокрема у Британії. Про це пише The Guardian.

Лонг блек (у перекладі з англ. «довгий чорний») – це напій, який готується шляхом наливання подвійної порції еспресо поверх гарячої води. Такий порядок дозволяє зберегти щільну пінку (так звану крему) та підкреслити яскравий смак кави. На відміну від американо, де гаряча вода додається до еспресо, що може розбавити смак та зруйнувати пінку, лонг блек зберігає насиченість та аромат.

Чому лонг блек набирає популярності?

Як зазначає The Guardian, останнім часом у Лондоні спостерігається зростання інтересу до лонг блек. Багато кав'ярень відзначають збільшення попиту на цей напій. Наприклад, 2023 року він посів п'яте місце за популярністю серед кавових замовлень у столиці, становлячи 9% від загальної кількості продажів.

Відмінності між лонг блек та американо:

Спосіб приготування: до американо гаряча вода додається до еспресо, тоді як в лонг блек еспресо наливається поверх гарячої води.

Смак і аромат: Лонг блек має більш яскравий і насичений смак завдяки збереженню пінки та аромату.

Об'єм: Лонг блек зазвичай має менший обсяг порівняно з американо, що робить його смак більш концентрованим.

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