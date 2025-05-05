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У Китаї людиноподібний робот під час тестування напав на інженера

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Китаї людиноподібний робот під час тестування напав на інженера
Робот поводився агресивно і намагався побити інженерів
скрін із відео

Робот Unitree H1 влаштував хаос під час випробувань

У Китаї стався незвичайний інцидент під час випробувань людиноподібного робота Unitree H1. Машина, підвішена на гаку, раптово почала вести себе неконтрольовано: розмахувала руками і рухалася у бік інженера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Hit Channel.

Робот-гуманоїд Unitree H1 напав на інженера під час тестування. Зупинити його вдалося лише повним відключенням живлення. Відео інциденту 2 травня опублікував у соцмережах користувач Evolving AI @evolving.ai. На кадрах видно, як робот раптово «оживає», поводиться агресивно та б'є все навколо себе. Один із інженерів ледве встиг відскочити убік.

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Допис, поширений Evolving AI (@evolving.ai)

Через різкі і хаотичні рухи машини впав комп'ютер, який керував нею, але навіть після цього божевільний робот продовжував діяти. За словами експертів, він перебував у стані падіння та включив автокорекцію. Так роботи намагаються стабілізувати рівновагу.

Unitree H1 – китайський людиноподібний робот. 2024 року повідомлялося, що він встановив світовий рекорд швидкості для двоногих роботів. На Зимовому гала-фестивалі в Тяньцзіні людиноподібний робот Unitree H1 раптово вийшов з ладу та атакував натовп. Інцидент стався 9 лютого та потрапив на відеокамери. Творці Unitree H1 назвали подію «нещасним випадком», пояснивши, що агресивна поведінка робота, ймовірно, була спричинена несправністю системи або збоєм програми.

Нагадаємо, раніше на заводі Tesla робот напав на інженера.Двоє свідків розповіли, що на їхнього колегу, інженера, напала машина, призначена для переміщення щойно відлитих алюмінієвих деталей автомобіля Tesla. 

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Теги: Китай робототехніка робота

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