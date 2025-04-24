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Білий дім обговорює зняття енергетичних санкцій з РФ? Рубіо зробив заяву

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Білий дім обговорює зняття енергетичних санкцій з РФ? Рубіо зробив заяву
Рубіо різко заперечив заяви медіа
фото: reuters

Politico: Прихильником зняття санкцій США проти Росії є Стів Віткофф, який неодноразово зустрічався із Путіним

В адміністрації чинного президента США Дональда Трампа обговорюють скасування санкції з російського газопроводу «Північний потік-2» і, можливо, з інших російських активів у Європі в рамках дискусій про припинення війни між Росією і Україною. Про це Politico повідомили п'ять осіб, знайомих з ходом переговорів, передає «Главком».

Як розповіли співрозмовники видання, спеціальний представник Трампа Стів Віткофф був головним прихильником скасування санкцій, який заявив, що доручив своїй команді скласти список усіх енергетичних санкцій, які Сполучені Штати наклали на Росію.

Та у спільній заяві, опублікованій Білим домом, держсекретар Марко Рубіо і Віткофф заперечили обговорення послаблення санкцій.

«Це неправда. Жоден з нас не вів жодних розмов про зняття санкцій з Росії в рамках мирної угоди з Україною. Це просто абсолютно вигадана і безвідповідальна інформація від Politico, п'ятисортного видання. Якщо у них є хоч крапля журналістської чесності, вони повністю спростують цю вигадку», – йдеться в заяві.

Другий співрозмовник сказав, що ідея зняття енергетичних санкцій поки не знайшла особливої підтримки в Білому домі і Рубіо намагався зірвати її реалізацію.

Також серед тих, хто виступає проти цієї ідеї, – міністр внутрішніх справ Даг Бургум, який також очолює Раду з енергетичного домінування при Білому домі, розповіли джерела. За словами іншої особи, дехто в американському уряді вважає, що Віткофф був введений в оману Росією щодо масштабів економічних можливостей для США у відновленні ділових зв'язків з Росією.

«У Білому домі точаться внутрішні дебати між людьми, які домінують в енергетиці – Бургумом, який хоче мати ринки збуту для американського СПГ, і Віткоффом, який хоче бути ближче до Росії», – сказав один зі співрозмовників.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито готова до укладення мирної угоди, і тепер справа за Україною. Як передає «Главком», про це він сказав 24 квітня, спілкуючись із журналістами в Овальному кабінеті. Саме у цей час Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами.

«Я думаю, що у нас є угода зі сторони Росії. Ми повинні укласти угоду із Зеленським. Я думав, що з ним буде легше мати справу. Поки що це було важче, але все нормально», – заявив президент США Трамп.

На запитання журналістів, чи містить угода визнання США російського контролю над Кримом, Трамп відповів: «Я просто хочу, щоб війназакінчилася. Мені байдуже. Якщо вони обидва задоволені, вони обидва підписують угоду. У мене немає фаворитів. Я хочу укласти угоду. Я хочу врятувати їхні життя».

До слова, у США спалахнув гучний конфлікт між мільярдером Ілоном Маском і міністром фінансів Скоттом Бессентом через кадрове рішення президента Дональда Трампа. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Axios, між двома посадовцями відбулася публічна сварка, що завершилася фізичним втручанням помічника.

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Теги: санкції Марко Рубіо США

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