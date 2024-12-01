У Південній Кореї можна випити каву із видом на КНДР

З вікон закладу відкривається вид на вулкан Сонгаксан, що знаходиться в КНДР

Відстань від кав'ярні до кордону КНДР – близько 1,5 км

У Південній Кореї у безпосередній близькості від кордону з КНДР відкрилася кав'ярня Starbucks. Кав'ярня розташована в парку Aegibong – біля оглядового майданчика з видом на Північну Корею. Щоб потрапити до кав'ярні та на оглядовий майданчик відвідувачам необхідно пройти через КПП. Про це пише BBC.

У п'ятницю, 29 листопада, на відкриття кав'ярні в такій незвичайній локації зібралося близько 40 осіб. У кафе є місця для 30 відвідувачів. Відстань від кав'ярні до кордону КНДР – близько 1,5 км. З вікон Starbucks відкривається вид на вулкан Сонгаксан, що розташований в КНДР, і на прикордонне північнокорейське село.

Влада південнокорейського прикордонного міста Кімпхо (провінція Кенгідо) заявила, що рішення про відкриття Starbucks у парку Aegibong було прийнято, щоб залучити до цього району більше туристів. Також, як зазначила влада міста, присутність поряд із КНДР настільки знаменитого «капіталістичного бренду» свідчить про високий рівень безпеки на Корейському півострові.

Влада сподівається, що завдяки кав'ярні в цей район приїжджатимуть більше туристів

Парк Aegibong був розбитий на пагорбі, який під час корейської війни у ​​1950-53 роках. став місцем запеклих боїв. У парку крім оглядового майданчика є військовий меморіал, сади, конференц-центр, також діє виставка.

Раніше стало відомо, Північна Корея перерізала лінії електропередач, встановлені Південною Кореєю для постачання світла в нині закритий спільний індустріальний парк у місті Кесон.Військові заявляють, що це стало «останнім кроком до розриву зв'язків між Північною Кореєю та Південною Кореєю».

До слова, росіяни отримують від КНДР балістичні ракети KN23. Вони є одними з головних засобів терору цивільних, ними росіяни б’ють по житлових будинках, зокрема влучали по висотці в Києві, вбивши чотирьох людей у січні цього року.