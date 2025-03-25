Вакцини від Covid-19 збільшують ризик небезпечних захворювань: нове дослідження

На Covid-19 захворіли майже 6 млн українців

Ризик міокардиту збільшується на 610%, якщо вакцинуватися Pfizer або Moderna

Після вакцинування від Covid-19 від 2 до 6 разів збільшується ризик низки захворювань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на професорку медицини Ольгу Голубовську.

Як зазначила Голубовська, найбільше обсерваційне когортне дослідження порівнювало побічні ефекти за неврологічними, гематологічними та серцево-судинними наслідками після застосування вакцин від Covid-19.

У дослідженні автори зосередилися на трьох найбільш застосовуваних вакцинах – Pfizer/BioNTech BNT162b2, Moderna mRNA-1273 та Oxford/Astra Zeneca/Serum Institute of India ChAdOx1.

Так, згідно з дослідженням:

ризик міокардиту після ін'єкції мРНК збільшився на 610%;

ризик гострого розсіяного енцефаломієліту після ін'єкції мРНК збільшився на 378%;

ризик синус-тромбозу збільшився на 323% після ін'єкції векторної вакцини;

ризик синдрому Гійєна-Барре після ін'єкції векторної вакцини збільшується на 249%.

Автори дослідження зосередилися на трьох найбільш застосовуваних вакцинах фото: Facebook/Ольга Голубовська

Голубовська додала, що вакцину Astra Zeneca було заборонено для застосування у квітні минулого року.

Нагадаємо, вчені з Корнеллського університету розробили нову вакцину, здатну забезпечувати тривалий захист від Covid-19 та грипу.

Основою препарату став вірус везикулярний стоматит (VSV), безпечний для людини. Вчені модифікували його, вилучивши ключові білки та додавши антигени обох вірусів. Такий підхід дозволяє імунній системі виробляти захист одразу від двох захворювань.

До слова, понад п’ять років тому, 11 березня 2020 року, Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно оголосила про початок пандемії. За цей час на Covid-19 захворіли 5 846 210 українців, а 113 819 – померли від ускладнень хвороби.