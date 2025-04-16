Tesla залишилась без запчастин через торгову війну Трампа з Китаєм

Reuters: Мита Трампа на китайські запчастини для Cybercab порушують плани виробництва Tesla в США

Американська компанія Tesla не може закуповувати в Китаї комплектуючі для безпілотного роботаксі Cybercab та вантажного електромобіля Semi через введення президентом США Дональдом Трампом мит на китайську продукцію, передає агентство Reuters з посиланням на обізнане джерело, пише «Главком».

«Плани Tesla щодо імпорту комплектуючих для Cybercab та вантажних електромобілів Semi у США були відкладені на тлі того, як президент Дональда Трамп підняв мита на китайські товари у торговельній війні», – йдеться у повідомленні агентства із посиланням на джерело.

За словами джерела агентства, після введення 34-відсоткових мит Tesla була готова взяти на себе додаткові витрати, проте після оголошення про вищі мита компанія була змушена призупинити плани про постачання.

Як зазначає Reuters, цей крок може поставити під загрозу плани компанії з виробництва Cybercab і Semi. Згідно зі співрозмовником агентства, метою компанії було розпочати виробництво обох моделей у жовтні поточного року.

До слова, компанія Tesla тимчасово призупинила прийом нових замовлень на моделі Model S і Model X на китайському ринку, включно з офіційним сайтом і мінідодатком у WeChat. Це сталося на тлі загострення торговельного конфлікту між США та Китаєм.