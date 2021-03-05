«Червоний» список країн скоротився

Україна оновила список країн «червоної зони» зі значним поширенням Covid-19.

Станом на 5 березня до списку входять 54 країни, тижнем раніше було 61.

Про це йдеться повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

У «червону зону» потрапили Болгарія і Кіпр.

До «зеленого» списку країн перейшли Парагвай, Аргентина, Сент-Вінсент і Гренадіни, Панама, Білорусь, Велика Британія, Ірландія, Італія та Португалія.

Перелік держав зі значним поширенням Covid-19 станом на 5 березня 2021 р.

«Червона зона» означає, що в цій країні захворюваність Covid-19 вище, ніж в Україні. І після повернення з таких країн потрібно піти на самоізоляцію на 14 днів за допомогою програми «Дій вдома» або оперативно протягом доби зробити ПЛР-тест.

При негативному тесті самоізоляція не потрібна. Також самоізоляцію можна скасувати, якщо є негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 48 годин до в'їзду в Україну.

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге прогнозує, що світ впорається з пандемією Covid-19 на початку 2022 року, але це не означає, що піде сам коронавірус.

Як повідомлялося, у 43 країнах Європи виявлений так званий британський штам коронавірусу. А південноафриканський штам коронавірусу був виявлений в 26 країнах Європи.

4 березня в Україні кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим діагнозом Covid-19 в Україні перевищила осінній максимум (20 550 осіб) і склала 20 763.

У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну.