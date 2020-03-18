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    Праймеріз: Байден виграв у двох штатах, а Трамп забезпечив собі повторне висунення

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    <p>Джо Байден виграв праймеріз у&nbsp;Флориді та Іллінойсі</p> - Праймеріз: Байден виграв у двох штатах, а Трамп забезпечив собі повторне висунення

    Джо Байден виграв праймеріз у Флориді та Іллінойсі

    Чинний президент США Дональд Трамп набрав достатню кількість голосів для повторного висунення на пост глави держави

    Колишній віцепрезидент США Джо Байден виграв праймеріз Демократичної партії у штатах Флорида та Іллінойс.

    Про це повідомляє The Wall Street Journal.

    Видання зазначає, що у Флориді Байден отримав 61,7% голосів, у той час як Берні Сандерс 22,8%. У Іллінойсі Байдену віддали голоси 59%, а Берні Сандерсу - 36,3%.

    Також Associated Press додає, що після перемоги на праймеріз Республіканської партії у цих двох штатах, президент США Дональд Трамп набрав достатню кількість голосів для повторного висунення на пост глави держави.

    Нагадаємо, напередодні Байден виграв праймеріз Демократичної партії у штаті Вашингтон.

    Нагадаємо, 10 березня Джо Байден переміг у шести штатах на праймеріз Демократичної партії.

    Раніше повідомлялося, що сенаторка Елізабет Воррен вийшла з президентських перегонів у США, залишивши Джо Байдена і Берні Сандерса головними претендентами на висунення від Демократичної партії.

    Напередодні «супервівторка» свої кандидатури зняли сенатор від Міннесоти Емі Клобушар і колишній мер міста Саут-Бенд в Індіані і перший відкритий гей серед кандидатів Піт Буттіджич. Після цього вони офіційно підтримали Байдена.

    Після «супервівторка» свою кандидатуру зняв і мільярдер, медіамагнат і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, підтримавши Байдена. 

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