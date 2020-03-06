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    У світі

    Сенаторка Елізабет Воррен виходить з президентських перегонів у США

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    Сенаторка від штату Масачусетс Елізабет Воррен - Сенаторка Елізабет Воррен виходить з президентських перегонів у США
    Сенаторка від штату Масачусетс Елізабет Воррен

    Джо Байден і Берні Сандерс залишаються головними претендентами на висунення від Демократичної партії

    Сенаторка від штату Масачусетс Елізабет Воррен виходить з президентських перегонів у США, залишаючи Джо Байдена і Берні Сандерса головними претендентами на висунення від Демократичної партії.

    Про це повідомляє CNN.

    Елізабет Воррен, яка зосередила свою кампанію на обіцянці знищити корупцію у Вашингтоні, оголосила про своє рішення у телефонній розмові в четвер.

    Напередодні «супервівторка» свої кандидатури зняли сенатор від Міннесоти Емі Клобушар і колишній мер міста Саут-Бенд в Індіані і перший відкритий гей серед кандидатів Піт Буттіджич. Після цього вони офіційно підтримали Байдена.

    Після «супервівторка» свою кандидатуру зняв і мільярдер, медіамагнат і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, підтримавши Байдена. 

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