Сенаторка Елізабет Воррен виходить з президентських перегонів у США



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Сенаторка від штату Масачусетс Елізабет Воррен

Джо Байден і Берні Сандерс залишаються головними претендентами на висунення від Демократичної партії

Сенаторка від штату Масачусетс Елізабет Воррен виходить з президентських перегонів у США, залишаючи Джо Байдена і Берні Сандерса головними претендентами на висунення від Демократичної партії.

Про це повідомляє CNN.

Елізабет Воррен, яка зосередила свою кампанію на обіцянці знищити корупцію у Вашингтоні, оголосила про своє рішення у телефонній розмові в четвер.

Напередодні «супервівторка» свої кандидатури зняли сенатор від Міннесоти Емі Клобушар і колишній мер міста Саут-Бенд в Індіані і перший відкритий гей серед кандидатів Піт Буттіджич. Після цього вони офіційно підтримали Байдена.

Після «супервівторка» свою кандидатуру зняв і мільярдер, медіамагнат і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, підтримавши Байдена.