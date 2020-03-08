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    У світі

    Ще одна кандидатка від демократів знялася з виборів на користь Байдена

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    Сенаторка Камала Гарріс вийшла з президентських перегонів - Ще одна кандидатка від демократів знялася з виборів на користь Байдена
    Сенаторка Камала Гарріс вийшла з президентських перегонів

    Камала Гарріс підтримала колишнього віцепрезидента США Джо Байдена

    Сенаторка з Каліфорнії Камала Гарріс вишла з президентських перегонів у США та підтримала колишнього віцепрезидента Джо Байдена на висунення кандидатом у президенти від Демократичної партії США.

    Про це вона повідомила у Twitter.

    «Джо Байден гідно служив нашій країні, ми потребуємо його зараз як ніколи. Я зроблю все від мене залежне, щоб допомогти його обранню наступним президентом США», - написала Гарріс.

    Вона також додала, що США «потрібен хтось, хто уособлює гідність американського народу і бореться за тих, чиї голоси занадто часто ігноруються». 

    Нагадаємо, цього тижня сенаторка Елізабет Воррен вийшла з президентських перегонів у США, залишивши Джо Байдена і Берні Сандерса головними претендентами на висунення від Демократичної партії.

    Напередодні «супервівторка» свої кандидатури зняли сенатор від Міннесоти Емі Клобушар і колишній мер міста Саут-Бенд в Індіані і перший відкритий гей серед кандидатів Піт Буттіджич. Після цього вони офіційно підтримали Байдена.

    Після «супервівторка» свою кандидатуру зняв і мільярдер, медіамагнат і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, підтримавши Байдена. 

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