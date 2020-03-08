Ще одна кандидатка від демократів знялася з виборів на користь Байдена



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Сенаторка Камала Гарріс вийшла з президентських перегонів

Камала Гарріс підтримала колишнього віцепрезидента США Джо Байдена

Сенаторка з Каліфорнії Камала Гарріс вишла з президентських перегонів у США та підтримала колишнього віцепрезидента Джо Байдена на висунення кандидатом у президенти від Демократичної партії США.

Про це вона повідомила у Twitter.

«Джо Байден гідно служив нашій країні, ми потребуємо його зараз як ніколи. Я зроблю все від мене залежне, щоб допомогти його обранню наступним президентом США», - написала Гарріс.

Вона також додала, що США «потрібен хтось, хто уособлює гідність американського народу і бореться за тих, чиї голоси занадто часто ігноруються».

This morning, I announced I’m endorsing Joe Biden for president because we need someone who reflects the decency and dignity of the American people and who fights for those whose voices are too often ignored. https://t.co/H7AgCoTwd6 — Kamala Harris (@KamalaHarris) March 8, 2020

Нагадаємо, цього тижня сенаторка Елізабет Воррен вийшла з президентських перегонів у США, залишивши Джо Байдена і Берні Сандерса головними претендентами на висунення від Демократичної партії.

Напередодні «супервівторка» свої кандидатури зняли сенатор від Міннесоти Емі Клобушар і колишній мер міста Саут-Бенд в Індіані і перший відкритий гей серед кандидатів Піт Буттіджич. Після цього вони офіційно підтримали Байдена.

Після «супервівторка» свою кандидатуру зняв і мільярдер, медіамагнат і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, підтримавши Байдена.