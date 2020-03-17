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    У світі

    Байден виграє праймеріз у Вашингтоні

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    <span>Претендент на участь у виборах президента США, колишній віцепрезидент Джо Байден</span> - Байден виграє праймеріз у Вашингтоні
    Претендент на участь у виборах президента США, колишній віцепрезидент Джо Байден

    Байден набирає 37,9%, в той час як його опонент Берні Сандерс — 36,4%

    Претендент на участь у виборах президента США, колишній віцепрезидент Джо Байден виграє праймеріз Демократичної партії у штаті Вашингтон після підрахунку 95% голосів.

    Про це повідомляє The New York Times.

    Байден набирає 37,9%, в той час як його опонент Берні Сандерс — 36,4%.

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    Нагадаємо, 10 березня Джо Байден переміг у шести штатах на праймеріз Демократичної партії.

    Раніше повідомлялося, що сенаторка Елізабет Воррен вийшла з президентських перегонів у США, залишивши Джо Байдена і Берні Сандерса головними претендентами на висунення від Демократичної партії.

    Напередодні «супервівторка» свої кандидатури зняли сенатор від Міннесоти Емі Клобушар і колишній мер міста Саут-Бенд в Індіані і перший відкритий гей серед кандидатів Піт Буттіджич. Після цього вони офіційно підтримали Байдена.

    Після «супервівторка» свою кандидатуру зняв і мільярдер, медіамагнат і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, підтримавши Байдена. 

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