Байден виграє праймеріз у Вашингтоні графіка



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Претендент на участь у виборах президента США, колишній віцепрезидент Джо Байден

Байден набирає 37,9%, в той час як його опонент Берні Сандерс — 36,4%

Претендент на участь у виборах президента США, колишній віцепрезидент Джо Байден виграє праймеріз Демократичної партії у штаті Вашингтон після підрахунку 95% голосів.

Про це повідомляє The New York Times.

Байден набирає 37,9%, в той час як його опонент Берні Сандерс — 36,4%.

Нагадаємо, 10 березня Джо Байден переміг у шести штатах на праймеріз Демократичної партії.

Раніше повідомлялося, що сенаторка Елізабет Воррен вийшла з президентських перегонів у США, залишивши Джо Байдена і Берні Сандерса головними претендентами на висунення від Демократичної партії.

Напередодні «супервівторка» свої кандидатури зняли сенатор від Міннесоти Емі Клобушар і колишній мер міста Саут-Бенд в Індіані і перший відкритий гей серед кандидатів Піт Буттіджич. Після цього вони офіційно підтримали Байдена.

Після «супервівторка» свою кандидатуру зняв і мільярдер, медіамагнат і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, підтримавши Байдена.