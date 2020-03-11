Байден здобув перемогу над Сандерсом на праймеріз у шести штатах



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Джозеф Байден

Байден випередив свого конкурента, Берні Сандерса, в штатах Міссісіпі, Міссурі, Мічіган, Північна Дакота, Айдахо та Вашингтон

Претендент на участь у виборах президента США, колишній віцепрезидент Джо Байден переміг у шести штатах на праймеріз Демократичної партії. Байден випередив свого конкурента, Берні Сандерса, в штатах Міссісіпі, Міссурі, Мічіган, Північна Дакота, Айдахо та Вашингтон.

10 березня визначалася доля голосів 352 делегатів літньої Національної конвенції Демократичної партії, де буде обраний кандидат на президентську посаду.

Для цього претендентові потрібно зібрати 1990 голосів серед 3979 делегатів. Поки за числом уже делегатів у цьому змаганні Джо Байден помітно випереджає сенатора Сандерса з рахунком 664 на 573. Після голосування 10 березня стане відомо, хто отримає голоси 47% всіх делегатів майбутнього партійного з’їзду.

За даними аналізу Associated Press, Байден матиме щонайменше 142 нових делегатів: 51 у Мічигані, 34 у Міссурі, 28 у Міссісіпі, п’ять у Північній Дакоті, 17 у штаті Вашингтон та семеро у штаті Айдахо. Натомість Сандерс отримав 81 делегата: 34 у Мічигані, 19 у Міссурі, одного в Міссісіпі, п’ять в Айдахо, п’ять у Північній Дакоті та 17 у штаті Вашингтон.

За результатами праймеріз американські партії висувають своїх кандидатів на виборах президента, які відбудуться 3 листопада.

Нагадаємо, у так званий «супервівторок» колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг у десяти штатах на праймеріз Демократичної партії, але сенатор Берні Сандерс виграв у найбільшому – Каліфорнії.

Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомила, що РФ має намір підтримати на виборах президента Сполучених Штатів сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, готуючи кампанію зі втручання в американські вибори у 2020 році.

Як повідомлялося, Сандерс випередив інших кандидатів у президенти США від демократів.

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