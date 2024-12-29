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Представник Угорщини в НАТО спровокував дипломатичний скандал різдвяним подарунком

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Представник Угорщини в НАТО спровокував дипломатичний скандал різдвяним подарунком
Представник Угорщини в НАТО викликав дипломатичний скандал
фото з відкритих джерел

Епатажний жест обговорюватиметься з політиками Румунії, Словаччини та Словенії

Посол Угорщини в НАТО Іштван Балог своїм подарунком на Різдво викликав дипломатичний скандал. Колегам у Брюсселі він вручив географічний атлас, ілюстрований картами часів «Великої Угорщини», що простягається далеко за межі теперішніх кордонів угорської держави. Про це повідомляє угорський сайт Telex.

Своє обурення таким подарунком висловив міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч Радман.  Хорватський політик вважає подарунок Балога образливим, оскільки він містить згадки про історичну Велику Угорщину.

«Украй незвично, коли послам інших країн при НАТО вручають спірний атлас, у якому, щоправда, Велика Угорщина не згадується прямо, але присутні спірні карти та супровідні тексти», – написав він у мережі Х.

Карта, що викликала скандал
Карта, що викликала скандал
фото: Гордан Грліч Радман/Х

Міністр додав, що епатажний жест обговорюватиметься з політиками Румунії, Словаччини та Словенії.

Як повідомляє видання STA, МЗС Словенії уже прокоментувало цю справу, наголосивши, що важливо поважати та пам’ятати про офіційно прийняті кордони.

«Том представляє історію та карти регіону Карпатського басейну, які також зображують території за межами сучасних кордонів Угорщини», – ідеться у повідомленні словенського міністерства.

Як повідомляє румунське видання Digi24, в МЗС Румунії звернули увагу, що цей атлас має «провокаційний характер щодо відносин стратегічного партнерства між Румунією та Угорщиною та союзників по НАТО».

«Міністерство закордонних справ повторює позицію, яку постійно доводить до угорської влади, що будь-яка заява чи провокаційний жест навряд чи сприятиме зміцненню партнерських відносин між Румунією та Угорщиною. Спільна історія має залишатися об’єктом вивчення істориків», – ідеться у пресрелізі румунського MЗС.

Відомо, що представники Угорщини роками використовують символіку Великої Угорщини, насамперед її карту. Кордони Великої Угорщини охоплюють частину території сучасних Австрії, Хорватії, Румунії, Сербії, Словаччини, Словенії та України.

Нагадаємо, під час жеребкування групового етапу європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року Міжнародна федерація футболу (ФІФА) у трансляції показала карту України без Криму.

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Теги: історія міністр Угорщина скандал подарунок НАТО

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