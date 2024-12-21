Фіцо зустрінеться з Путіним через відмову України від транзиту російського газу – Вучич

Вучич розповів, що дізнався про візит Фіцо до Путіна «неофіційно», але, за його словами, це цілком достовірно

Вучич: Від рішення України припинити транзит російського газу найбільше постраждають Словаччина та Австрія

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що у понеділок, 23 грудня, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним на тлі відмови України продовжувати транзит російського газу своєю територією. Про це Вучич сказав в ефірі телеканалу Happy, цитує РТС.

Вучич розповів, що дізнався про візит Фіцо «неофіційно», але, за його словами, це цілком достовірно. Вучич зазначив, що прем’єр Словаччини зустрінеться з Путіним офіційно «як лідер країни Європейського Союзу».

«І мені не потрібно пояснювати, яку реакцію це викличе в інших європейських лідерів з ЄС. Це лише показує, наскільки ускладнюється ситуація», – наголосив сербський президент.

Вучич додав, що від рішення України припинити транзит російського газу найбільше постраждають Словаччина та Австрія.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. «Позиція України дуже чітка: ми послідовно обстоюємо санкціонування російських як активів, так і їхніх ресурсів, і газу, і нафти. Ми проти будь-яких та будь-якої підтримки агресора через продаж газової або нафтової російської молекули», – сказав Шмигаль.

Згодом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна може розглянути заходи проти України, якщо транзит російського газу до Європи через українську територію не буде продовжено.

За словами Фіцо, він був здивований позицією президента України Володимира Зеленського, який відмовився дозволити транзит російського газу без гарантій, що Кремль не отримає від цього фінансової вигоди в умовах війни.

«Україна не має права завдавати шкоди економічним і національним інтересам окремої держави-члена ЄС», – заявив Фіцо, додавши, що в разі припинення транзиту газу Словаччина розгляне можливі заходи проти Києва під час святкового періоду.

До слова, 1 грудня 2024 року державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (Socar) почала постачання газу найбільшому державному енергопостачальнику Словаччини – компанії SPP.

Як зазначається, постачання здійснюється в межах короткострокового пілотного договору між Socar та SPP, спрямованого на співпрацю. Сторони мають намір розвивати довгострокове енергетичне партнерство.

Раніше Угорщина та російська компанія «Газпром» домовились про збільшення поставок російського газу.