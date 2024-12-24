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Скандал із висловлюваннями професора Василенка: ректор КНУ відреагував

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Скандал із висловлюваннями професора Василенка: ректор КНУ відреагував
Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка (на фото) заявив, що не підтримує висловлювання професора Василенка
фото з відкритих джерел

За словами Бугрова, Інститут журналістики КНУ «запустив процес реагування» на ситуацію з Василенком

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров пообіцяв «вжити заходів» щодо професора Микити Василенка після чергового скандалу. Про це Бугров розповів у коментарі hromadske.

«Заходи будуть вжиті. Ситуація негативна. Я не підтримую заяви професора Василенка і засуджую», – сказав він.

На прохання уточнити, які саме заходи будуть вжиті, він зазначив: «Передбачені законодавством. Ви ж вивчали право? У кодексі закону про працю є відповідні аспекти. Через те буде притягнутий до відповідальності згідно з чинним законодавством, щоб потім (рішення) не могло бути оскаржене в суді».

У соцмережах Бугров повідомив, що Інститут журналістики КНУ «запустив процес реагування» на ситуацію з Василенком.

Нагадаємо, що Микита Василенко, професор навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, батько журналістки Соні Кошкіної (справжнє ім'я Ксенія Василенко), зробив скандальну заяву щодо способів вирішення демографічної кризи в Україні. За його словами, цю проблему розв'яже... введення іноземних військових в країну.

«Уявляєте, як це одразу розв'яже демографічну проблему в Україні? Щонайменше сорок тисяч мужиків, з грошима, голодних до жінок. Не пройшли випробування фронтом, а виховані на добрих європейських харчах. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких убиті на війні, або покалічені», – сказав Василенко в інтерв'ю російському виданню.

Згодом Студпарламент Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відмовився від співпраці з адміністрацією поки ті не звільнять професора Микиту Василенка. Причиною є його скандальні заяви.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що професора Микиту Василенка, який неетично висловився про українських жінок, повинні перевірити компетентні органи. Омбудсмен направив листи до Міністерства освіти і науки та Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Як відомо, професор Микита Василенко фігурує у скандалах не вперше. Раніше викладача звинувачували в сексизмі. Студенти Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка вимагали від уповноваженого Верховної Ради з прав людини звільнення викладача. Викладач отримав догану, проте про усунення з посади не йшлося.

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Теги: університет Київ столиця студенти жінка скандал

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