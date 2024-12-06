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ЄБРР надасть €80 млн на будівництво в Україні об'єктів розподіленої газової генерації

Катерина Іванова
glavcom.ua
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ЄБРР надасть €80 млн на будівництво в Україні об'єктів розподіленої газової генерації
Усього в межах інвестиційного пакета ЄБРР передбачається фінансування восьми проєктів на підтримку державного та приватного сектору
фото з відкритих джерел

Позика ЄБРР буде також співфінансована коштом інвестиційних грантів у розмірі €9,5 млн від Нідерландів та €12,5 млн від США

Європейський банк реконструкції та розвитку й Укрнафта 6 грудня уклали кредитну угоду на €80 млн на будівництво нової сучасної газової генерації. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Згідно з повідомленням, позика ЄБРР буде також співфінансована коштом інвестиційних грантів у розмірі €9,5 млн від Нідерландів та €12,5 млн від Сполучених Штатів Америки, що будуть спрямовані через Спеціальний фонд ЄБРР та дозволять Укрнафті збудувати додаткові потужності газової розподіленої генерації.

Фінансування передбачає постачання та встановлення газових розподілених електростанцій та когенераційних потужностей сукупним обсягом орієнтовно 100 МВт у різних областях України.

Кредитна угода між ЄБРР та Укрнафтою стала першою угодою в межах інвестиційного пакета ЄБРР для України на суму понад €1,3 млрд, зазначили в Мінекономіки. Кошти пакета призначені для реалізації проєктів відновлення енергетичної та транспортної інфраструктури, розвитку розподіленої генерації, посилення енергоефективності. Усього в межах інвестиційного пакета ЄБРР передбачається фінансування восьми проєктів на підтримку державного та приватного сектору.

Нагадаємо, ЄБРР може долучитись до прискорення будівництва зеленої енергетики в Україні. Україна потребує створення спеціального страхового фонду для інвесторів в зелену енергетику, що прискорить будівництво зелених електростанцій та підвищить стійкість енергосистеми. Про це заявиластарша банкірка департаменту енергетики ЄБРР Ольга Єрьоміна під час конференції ReBuild Ukraine у Варшаві. 

До слова, міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкен в Брюсселі. Вони підписали меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Меморандум передбачає можливість американської допомоги на загальну суму до $825 млн», – йдеться в повідомленні. Як зазначає МЗС, документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України.

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Теги: міністр Укрнафта Мінекономіки будівництво Меморандум фінансування Україна

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