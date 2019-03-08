Прем’єрка Великобританії Тереза Мей знайшла спосіб уникнути поразки під час голосування за Brexit



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей Фото: argumentua.com

Уряд Британії шукає вихід із політичної кризи

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей просить Європейський Союз допомогти їй вибороти підтримку британського парламенту. Таким чином очільниця уряду хоче запобігти своїй поразці, коли парламент розглядатиме угоду про Brexit.

У своєму виступі в п'ятницю, за три тижні до запланованого Brexit, Мей планує заявити Євросоюзу, що вихід Британії з угодою – в інтересах ЄС, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на BBC.

Мей відвідає робітників у Грімсбі у п’ятницю, за кілька днів до другого голосування в палаті громад щодо угоди про вихід країни з ЄС, про яку вона домовилась з Брюсселем. Вона скаже у виступі: «Депутати повинні будуть зробити важливий вибір наступного тижня, але свій вибір повинен зробити також ЄС».

«Ми обоє є учасниками цього процесу. Вихід Британії з угодою є в інтересах Європи. Ми працюємо з ними, але рішення, яке Європейський союз прийме протягом наступних кількох днів, матиме великий вплив на результати голосування», - скаже Тереза Мей.

Як зазначає BBC, публічний заклик до ЄС про компроміс всього за чотири дні до голосування є свідченням того, наскільки жорсткими були переговори з ЄС в останні дні.

Напередодні керівництво ЄС дало Лондону 48 годин для того, щоб він представив нові пропозиції для виходу з «глухого кута» щодо Brexit. Європейські чиновники заявили, що працюватимуть усі вихідні без перерви, якщо до вечора п’ятниці отримають "прийнятні ідеї" стосовно «бекстопу» - захисного механізму, який запобігає утворенню жорсткого кордону між Ірландією та Північною Ірландією.

Британські депутати повинні вдруге проголосувати за угоду про Brexit на наступному тижні. Якщо вони знову відхилять угоду, то у Британії залишається два варіанти: вихід з ЄС без угоди або відтермінування Brexit після запланованої дати 29 березня.