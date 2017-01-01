Прем'єр-міністр Лівану більше не збирається йти у відставку

Саад Харірі змінив рішення, прийняте у листопаді

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі заявив, що залишиться на своїй посаді. Уряд країни заявив про намір відмежуватися від війн та конфліктів в інших арабських державах. Про це повідмляє DW. Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі офіційно заявив, що він не буде йти у відставку зі своєї посади, про яку несподівано заявив місяць тому. Про своє нове



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Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі

Саад Харірі змінив рішення, прийняте у листопаді

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі заявив, що залишиться на своїй посаді. Уряд країни заявив про намір відмежуватися від війн та конфліктів в інших арабських державах. Про це повідмляє DW.

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі офіційно заявив, що він не буде йти у відставку зі своєї посади, про яку несподівано заявив місяць тому. Про своє нове рішення політик оголосив у вівторок, 5 грудня, після першого засідання уряду Лівану з початку листопада — з того часу, як Харірі оголосив про намір піти у відставку.

У заяві ліванського уряду, яка була ухвалена під час його засідання, оголошено про «дистанціювання» країни від усіх конфліктів, війн і суперечок в «братських арабських державах», «з метою збереження економічних і політичних відносин Лівану» з цими державами. Також у заяві висловлюється подяка самому Харірі за його позицію та за те, що він відкликав свою заяву про відставку.

Раніше повідомлялося, що 4 листопада прем'єр-міністр Лівану раптом подав у відставку