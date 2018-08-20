Прем'єр-міністр Узбекистану потрапив у ДТП



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Прем'єр-міністр Узбекистану Абдулла Аріпов

З легкими тілесними ушкодженнями очільник уряду Узбекистану був доставлений в лікарню

Автомобіль прем'єр-міністра Узбекистану Абдулли Аріпова потрапив у дорожньо-транспортну пригоду неподалік від Ташкента

Про це повідомляє Kun.uz.

Авто Аріпова потрапило у ДТП під Ташкентом 20 серпня і внаслідок аварії постраждав сам прем’єр.

Джерела в уряді Узбекистану підтвердили факт ДТП і запевнили, що внаслідок цього серйозних травм ніхто не зазнав.

В момент аварії Аріпов їхав зі своїм заступником віце-прем'єром Алішером Султановим, який постраждав більше. Вони пересувались службовим автомобілем.

З легкими тілесними ушкодженнями очільник уряду Узбекистану був доставлений в лікарню і зараз його здоров'ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, вчора під Вінницею у ДТП загинула людина і дев'ятеро травмувалися.