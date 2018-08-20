Під Вінницею у ДТП загинула людина і дев'ятеро травмувалися



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Поліція з'ясовує причини аварії

19 серпня, близько 5-ї години на об’їзній дорозі м. Вінниці сталося зіткнення автомобіля «Volkswagen Passat» та мікроавтобуса «FIAT Ducato». Внаслідок аварії загинув водій легкового автомобіля, 9 осіб, в тому числі, двоє дітей, госпіталізовані. На місці події працюють поліцейські. Встановлюються обставини та причини аварії.

На місці події слідчо-оперативною групою поліції встановлено, що водій автомобіля ««Volkswagen Passat», який рухався в бік Вінниці, виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого сталося зіткнення з мікроавтобусом.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легкового автомобіля, 33-річний житель м. Тернопіль, загинув на місці події, його дружина та 3-річна донька госпіталізовані з травмами різного ступеню важкості.

Крім того, за попередньою інформацією, в ДТП постраждали семеро мешканців Тернопільської області, які їхали в мікроавтобусі «FIAT Ducato».





За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

За таке правопорушення передбачене покарання - до 8 років позбавлення волі.