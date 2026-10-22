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Віткофф і Кушнер дорікнули Зеленському за критику Трампа. Журналісти зʼясували, що відбулося на переговорах в Осло

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Віткофф і Кушнер дорікнули Зеленському за критику Трампа. Журналісти зʼясували, що відбулося на переговорах в Осло
Стів Віткофф і Джаред Кушнер висловили Володимиру Зеленському претензії щодо його публічних заяв про Дональда Трампа
фото: Reuters

Представники США заявили українському президенту, що його різкі висловлювання розлютили очільника Білого дому

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час закритих переговорів в Осло дорікнули Володимиру Зеленському за різкі відповіді на критику Дональда Трампа. Американські представники заявили, що така поведінка розлютила главу Білого дому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

За даними видання, Віткофф і Кушнер висловили невдоволення публічними заявами Зеленського, однак український президент заперечив частину претензій.

«Я ніколи такого не говорив», – відповів Зеленський на одне із зауважень, розповів співрозмовник NYT, обізнаний із перебігом переговорів.

Після зустрічі український лідер спілкувався з журналістами стриманіше. Він позитивно оцінив результати перемовин, подякував американській стороні за відновлення розвідувальної допомоги та утримався від повторення попередньої критики Трампа.

Водночас представники США заперечили припущення, що нещодавнє зближення американського президента з Москвою пов'язане з внутрішньополітичною ситуацією та майбутніми проміжними виборами до Конгресу.

Віткофф особисто прибув до норвезької столиці перед поїздкою до Санкт-Петербурга. Кушнер через хворобу долучився до переговорів дистанційно.

У зустрічі також брали участь прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент Фінляндії Александр Стубб. Європейські лідери намагалися знизити напруженість між Києвом і Вашингтоном та повернути мирні переговори в конструктивне русло.

Нагадаємо, 20 жовтня Володимир Зеленський провів переговори зі Стівом Віткоффом в Осло. До зустрічі також долучилися прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Фінляндії Александр Стубб та Джаред Кушнер, який брав участь онлайн. Сторони обговорили шляхи завершення війни та подальшу взаємодію з Росією.

Раніше «Главком» повідомляв, що Кушнер висунув Зеленському вимогу щодо ударів по російських нафтопереробних заводах. Український президент у відповідь заявив про готовність припинити такі атаки за умови аналогічних кроків Москви.

Згодом Віткофф прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із Путіним. Американська сторона мала представити російському керівництву пропозиції щодо припинення війни, попередньо обговорені з Україною та європейськими партнерами.

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Теги: Джаред Кушнер Стів Віткофф переговори президент Володимир Зеленський

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