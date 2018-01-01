Німецький принц випав із 21 поверху готелю у Франкфурті

Принца лише 23 лютого відпустили з в'язниці, куди він потрапив за шахрайство в 2014 році

У Франкфурті загинув 39-річний принц Карлос Патрік Гогенцоллерн, після падіння з вікна 21 поверху готелю, передає Royal Central. Відзначається, що принц помер 25 лютого у Франкфурті, через 2 дні після того, як його відпустили з в'язниці, куди він потрапив через шахрайство в 2014 році. Тіло принца знайшли біля готелю InterContinental. Точні



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Carlos Patrick Godehard von Hohenzollern

Принца лише 23 лютого відпустили з в'язниці, куди він потрапив за шахрайство в 2014 році

У Франкфурті загинув 39-річний принц Карлос Патрік Гогенцоллерн, після падіння з вікна 21 поверху готелю, передає Royal Central.

Відзначається, що принц помер 25 лютого у Франкфурті, через 2 дні після того, як його відпустили з в'язниці, куди він потрапив через шахрайство в 2014 році.

Тіло принца знайшли біля готелю InterContinental. Точні обставини інціденту залишаються незрозумілими. Як повідомляє німецька газета Bild, принц помер на місці від отриманих травм.

Принц Карлос Патрік Годхард фон Гогенцоллерн народився в Мюнхені 4 грудня 1978 р. Він - син князя Годехарда фон Гогенцоллерна та Хайде Хансен.

Родина перебувала на німецькому престолі з 1871 року і до завершення Першої світової війни, коли Німеччина стала республікою.

Нинішнім головою Будинку Гогенцоллерна є князь Георг Фрідріх з Преуссена.