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Українці зможуть одружитися, перебуваючи за кордоном

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Українці зможуть одружитися, перебуваючи за кордоном
фото ілюстративне

Дипломатичні установи України в інших країнах матимуть право проводити державну реєстрацію актів цивільного стану 

Уряд України цього тижня ухвалив рішення, згідно з яким наші співвітчизники  за кордоном зможуть одружитися, розлучитися, отримати свідоцтво про смерть та народження. Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно з прийнятою Кабміном постановою, закордонні дипломатичні установи України наділяються повноваженнями щодо:

  • проведення державної реєстрації актів цивільного стану;
  • внесення змін до актових записів громадянського стану, їх відновлення та анулювання;
  • повторної видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;
  • видачі витягів із Державного реєстру актів громадянського стану громадян.

Така ініціатива була розроблена на виконання рішень Координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з тимчасово окупованих територій та третіх країн. В Кабміні наголошують, що завдяки новим правилам українцям за кордоном буде спрощено доступ до послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану і скорочено строки їх отримання в закордонних дипломатичних установах України.

Рішення набуде чинності вже у лютому.

Закордонні дипломатичні установи, які здійснюватимуть відповідні послуги, будуть визначені Міністерством закордонних справ.

Теги: МЗС переселенці мігранти весілля

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