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Скільки українських біженців зареєстровано у Європі: оприлюднено цифри

Юрій Лящук
glavcom.ua
Скільки українських біженців зареєстровано у Європі: оприлюднено цифри
Близько 7,9 млн осіб з України шукають захисту за кордоном через війну
фото: AP

Найбільше українських біженців прийняла Польща

У Німеччині зареєстровано майже 1,03 млн українських біженців від початку російського вторгнення в Україну. Про це пише Spiegel.

За даними агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН, з 24 лютого близько 7,9 млн осіб з України шукають захисту за кордоном через війну.

Найбільше українських біженців прийняла Польща – понад 1,5 млн осіб. Чеська Республіка також прийняла багато українців по відношенню до кількості жителів (близько 10,7 млн осіб), а саме близько 463 000.

У Франції зареєстровано близько 119 тис. біженців, в Італії близько 173 тис. і в Іспанії близько 154 тис.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед шістьма пунктами пропуску на кордоні України та Польщі утворилися автомобільні черги «на виїзд». Найбільша – на п.п. «Шегині», де станом на 15:11 зібралося 100 легкових автомобілів.

Також раніше директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге заявив, що від 2 до 3 млн жителів України, ймовірно, залишать свої домівки через настання холодів.

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Теги: Польща Німеччина війна біженці

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