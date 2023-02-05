Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща збудує паркан на кордоні з РФ

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Польща збудує паркан на кордоні з РФ
Країна межує з російським анклавом – Калінінградською областю
фото з відкритих джерел

Загородження та радіоелектронна система стеження працюватиме на ділянці в 200 км

Офіційна Варшава готує проєкт, який посилить безпеку кордону з Російською Федерацією. Про це заявила лейтенантка прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, повідомляє Polskie Radio.

За її словами, загородження та радіоелектронна система стеження працюватиме на ділянці з Калінінградською областю. Це близько 200 км суходолом. Передбачається, що проєкт включатиме систему датчиків і камер, завдяки якій можна здійснювати моніторинг кордону в форматі 24/7, незалежно від погодних умов, а також без необхідності перебування кадрового резерву на лінії кордону.

«Завдяки системі офіцери можуть спостерігати за кордоном у штабі прикордонного відомства.  Оповіщення надсилатимуться із систем виявлення, а алгоритми цих сповіщень будуть розроблені так, щоб прикордонник міг реагувати лише на реальні спроби перетину кордону людьми, а не тваринами», – наголосила Анна Міхальська.

Роботи зі зведення паркану мають розпочатися вже у березні цього року. 

Нагадаємо, увесь останній тиждень польські прикордонники щодня фіксують спроби нелегалів потрапити в ЄС через кордон з Білоруссю. У суботу незаконно потрапити до країни намагалася 31 особа, у п'ятницю – 55, у четвер – 46. Найбільше нелегалів завернули минулої неділі – 76 осіб за добу. Серед мігрантів в основному громадяни Туреччини, Сирії, Ірану і країн Африки.

«Ще раз підтверджується, що все незаконне перетинання польсько-білоруського кордону штучно спровоковано і контролюється білоруськими службами і співпрацюючими з ними злочинними угрупованнями», – заявили в Прикордонній службі Польщі.

Теги: Польща кордон прикордонники мігранти росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Українці дали нам шанс перевернути це століття, шанс на свободу та безпеку»
Світ має прагнути перемоги України. 15 підстав чому
24 сiчня, 22:24
Санкції суттєво вдарили по економіці Росії
Гроші у Путіна поки що є. Та чи надовго їх вистачить?
14 сiчня, 10:27
Краще дати Україні більш досконалу зброю, яка могла б допомогти їй змінити динаміку війни
WSJ пояснила, чому Захід збільшив допомогу Україні
29 сiчня, 19:02
Путінська пропаганда агресивно діє по всьому світу
Європейці все менше вірять у російські фейки. І ось чому
2 лютого, 16:26
Затверджені нові правила для українських переселенців у Польщі
Затверджені нові правила для українських переселенців у Польщі
25 сiчня, 07:23
Липавський вважає, що ЄС має посилити санкції, щоб переслідувати тих, хто їх обходить, а також націлюватися на російські пропагандистські ЗМІ
До санкцій проти Росії треба творчий підхід: пояснення глави МЗС Чехії
24 сiчня, 16:38

Політика

Патріарх Кирило шпигун: ЗМІ розсекретили минуле очільника РПЦ
Патріарх Кирило шпигун: ЗМІ розсекретили минуле очільника РПЦ
Масштабна хакерська атака: в Європі заблоковано тисячі серверів
Масштабна хакерська атака: в Європі заблоковано тисячі серверів
Папа Римський готовий зустрітися із Зеленським та Путіним
Папа Римський готовий зустрітися із Зеленським та Путіним
Китайська куля у повітряному просторі США: Білий дім заговорив про санкції
Китайська куля у повітряному просторі США: Білий дім заговорив про санкції
ЄС застеріг Грузію від поновлення авіасполучення з Росією
ЄС застеріг Грузію від поновлення авіасполучення з Росією
Завод з виробництва безпілотників: журналісти розкрили плани Росії та Ірану
Завод з виробництва безпілотників: журналісти розкрили плани Росії та Ірану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Болгарський політик розказав, як український посол нашкодив наданню зброї України
18K
Українців позбавили можливості купити чи продати нерухомість: деталі
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
15K
Новий наступ окупантів: Путін затягує свій кінець
11K
Недільний ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги (оновлено)
8143
«Слуга» Безугла анонсувала призначення нового міністра оборони

Новини

Винищувачі для України: Резніков дав оптимістичний прогноз
Сьогодні, 16:26
Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
Вчора, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Вчора, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Вчора, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
3 лютого, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
3 лютого, 22:48

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту