Польща збудує паркан на кордоні з РФ
Загородження та радіоелектронна система стеження працюватиме на ділянці в 200 км
Офіційна Варшава готує проєкт, який посилить безпеку кордону з Російською Федерацією. Про це заявила лейтенантка прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, повідомляє Polskie Radio.
За її словами, загородження та радіоелектронна система стеження працюватиме на ділянці з Калінінградською областю. Це близько 200 км суходолом. Передбачається, що проєкт включатиме систему датчиків і камер, завдяки якій можна здійснювати моніторинг кордону в форматі 24/7, незалежно від погодних умов, а також без необхідності перебування кадрового резерву на лінії кордону.
«Завдяки системі офіцери можуть спостерігати за кордоном у штабі прикордонного відомства. Оповіщення надсилатимуться із систем виявлення, а алгоритми цих сповіщень будуть розроблені так, щоб прикордонник міг реагувати лише на реальні спроби перетину кордону людьми, а не тваринами», – наголосила Анна Міхальська.
Роботи зі зведення паркану мають розпочатися вже у березні цього року.
Нагадаємо, увесь останній тиждень польські прикордонники щодня фіксують спроби нелегалів потрапити в ЄС через кордон з Білоруссю. У суботу незаконно потрапити до країни намагалася 31 особа, у п'ятницю – 55, у четвер – 46. Найбільше нелегалів завернули минулої неділі – 76 осіб за добу. Серед мігрантів в основному громадяни Туреччини, Сирії, Ірану і країн Африки.
«Ще раз підтверджується, що все незаконне перетинання польсько-білоруського кордону штучно спровоковано і контролюється білоруськими службами і співпрацюючими з ними злочинними угрупованнями», – заявили в Прикордонній службі Польщі.
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