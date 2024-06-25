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Звільнення із в'язниці засновника WikiLeaks Ассанжа: стали відомі подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Звільнення із в'язниці засновника WikiLeaks Ассанжа: стали відомі подробиці
Наступне засідання у справі засновника WikiLeaks заплановане на 26 червня
скрін із відео Guardian Australia

Прем'єр Австралії: Ассанж повернеться на батьківщину після розгляду в США

Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа буде засуджено до більш ніж п'яти років в'язниці, в цей термін буде зараховано час, який він уже провів в ув'язненні на території Великої Британії. Про це повідомили в канцелярії прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе. Там зазначили, що розгляд у США ще не закінчено, а Ассанж зможе повернутися на батьківщину після закінчення.

«Нам відомо, що громадянину Австралії Джуліану Ассанжу призначено судовий розгляд у Сполучених Штатах. Процес ще не закінчено, і австралійська влада продовжує надавати йому консульську допомогу», – йдеться в повідомленні.

Згідно з заявою канцелярії, Ассанж визнає себе винним у змові з метою отримання та розповсюдження секретної інформації. За це йому призначать покарання у вигляді 62 місяців ув'язнення, які він уже провів у в'язниці у Лондоні. Засідання, на якому журналіст може визнати частину звинувачень, заплановане на 26 червня. Воно відбудеться в суді на острові Сайпан, що належить США.

Раніше у WikiLeaks повідомили, що Ассанжа було звільнено з в'язниці і він залишив Велику Британію. «Джуліан Ассанж на волі. Він покинув в'язницю суворого режиму Белмарш вранці 24 червня після того, як провів там 1901 день. Високий суд Лондона звільнив його під заставу та звільнив у другій половині дня в аеропорту Станстед, де він сів на літак і вилетів із Великої Британії», – йшлось у повідомленні.

Видання Guardian Australia опублікувало на YouTube відео, на якому видно як Ассанж сідає у літак, що летить до Австралії.

Нагадаємо, у США Ассанжа переслідували за публікацію конфіденційних військових документів, які у WikiLeaks передав ексаналітик армійської розвідки Челсі Меннінг. Витік даних відбувся ще у 2010 і 2011 роках.

Свого часу Ассанж привернув увагу світових ЗМІ публікаціями секретних матеріалів про участь США у війнах в Афганістані та Іраку. Зокрема він надіслав близько 100 тис. секретних документів про хід війни в Афганістані таким всесвітньовідомим виданням як Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel і The New York Times.

Читайте також: Суд у Британії дозволив екстрадувати Ассанжа до США
Теги: відео влада YouTube журналіст WikiLeaks літак

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