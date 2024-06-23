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У Польщі турист не зміг потрапити до літака через жарт в аеропорту

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Польщі турист не зміг потрапити до літака через жарт в аеропорту
. Інцидент стався в аеропорту Шопена, що у Варшаві
фото з відкритих джерел

Чоловік перепросив за свій учинок

У Польщі турист пожартував в аеропорту, що у його валізі є вибухівка. Через це його не впустили до літака та оштрафували. Про це пише видання wprost.pl.

Співробітники групи спеціального втручання Прикордонної застави Варшава-Океце отримали інформацію про пасажира, який у присутності бортпровідників заявив, що у нього в багажі є динаміт. Інцидент стався в аеропорту Шопена.

48-річному поляку повідомили, що до нього можуть бути застосовані прямі заходи примусу, якщо він не виконає вказівки, після чого його ізолювали від інших пасажирів. Згодом його допитали і ретельно перевірили багаж.

Чоловік вибачився за свою поведінку, зокрема, за свої слова, що викликало швидку реакцію з боку офіцерів. Він пояснив, що «невдало пожартував». В результаті на нього було накладено штраф. Чоловіка також зняли з паспортного контролю і не пустили на літак, яким він летів на відпочинок до Марокко.

Нагадаємо, вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, потрапив в аварію вдень 19 травня. Місце катастрофи за участю президента Раїсі та високопосадовців, які його супроводжували, було знайдено після годин інтенсивних пошуків у гірському районі в провінції Ірану Східний Азербайджан. 

Керівник іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що на місці, де розбився гелікоптер президента Ірану Ебрагіма Раїсі на північному заході Ірану, не знайдено жодного вцілілого.

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Теги: відпочинок літак штраф вибухівка Марокко Варшава

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