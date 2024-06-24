ISW: росіяни критикують Міноборони РФ за дії ППО в Криму

Росіяни обурені, бо влада не використала сирени повітряної тривоги для попередження цивільних про небезпеку

Російські військові блогери критикують Міноборони Росії та російську окупаційну владу в Криму за те, що вони не змогли запобігти удару по Севастополю 23 червня та захистити цивільне населення. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що росіяни критикують владу за те, що вона не використала сирени повітряної тривоги для попередження цивільних про небезпеку. Кілька військових блогерів критикували владу за те, що вона не виявила й не знищила всі ракети до того, як вони підійшли до Севастополя, а також за те, що вона не змогла побудувати укриття біля пляжу.

Як повідомляються аналітики, російські війська розміщують військову техніку в цивільних районах Криму з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, російська влада безвідповідально заохочувала російський туризм до окупованого Криму, в той час як російські військові продовжують використовувати півострів як тиловий район.

«Російські військові, ймовірно, цілеспрямовано розміщують законні військові цілі поблизу цивільних районів у Криму, намагаючись стримати українські удари», – йдеться у звіті.

Як зазначили аналітики, Росія, ймовірно, порушує власні норми застосування міжнародного гуманітарного права, згідно з якими «військове командування має уникати розміщення військових об’єктів у густонаселених районах або поблизу них».

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, у кількох містах тимчасового окупованого Криму прогриміли гучні вибухи. Зокрема – у Севастополі. Так званий губернатор міста Михайло развожаєв поскаржився на атаку в Telegram.

За даними місцевого Telegram-каналу «Крымский ветер», вибухи чули в районі Севастопольської та Козачої бухт, а також у Балаклаві та Інкермані. Повідомлялося, що російської ППО працювала в районі Євпаторії та Сак. Зазначається, що в районі пляжу Учкуївка у Севастополі через роботу ворожої ППО постраждали люди.

Згодом стало відомо, що через роботу російської ППО у Севастополі постраждали 124 особи, серед них – 27 дітей. Такі цифри наводить російське Міністерство охорони здоров’я.

Водночас так званий губернатор Развожаєв повідомив про п’ятьох загиблих, серед них – три дитини. За інформацією російських пабліків, зокрема, загинула 9-річна дочка заступника мера Магадана, який привіз родину до окупованого Криму на відпочинок.