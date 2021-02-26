Прокуратура Нью-Йорка після тривалої судової тяганини отримала податкові звіти Трампа

Трамп відмовився оприлюднювати свої податкові декларації, попри численні заклики зробити це

Прокуратура американського штату Нью-Йорк отримала податкові декларації колишнього президента США Дональда Трампа та інші пов’язані з податками документи за вісім років після судової тяганини, що тривала близько 18 місяців.

25 лютого представник окружної прокуратури Мангеттена підтвердив, що документи надійшли після того, як 22 лютого Верховний суд відхилив останню спробу колишнього президента заблокувати їх видачу.

Окружний прокурор Сайрус Венс-молодший зажадав документи в рамках розслідування справи щодо Трампа великим журі. Документи підпадають під дію положень про секретні дані та навряд чи будуть оприлюднені.

Повідомляється, що Венс досліджує підозри, чи могли Трамп або його компанії брехати задля отримання вигідних умов кредитування чи зменшення податків.

Повістки до суду стосувалася не тільки податкових декларацій Трампа, датованих 2011 роком, але і чорновиків «усіх звітів про фінансовий стан», а також фінзвітності і висновків аудиторів бухгалтерської фірми Mazars USA.

Трамп відмовився оприлюднювати свої податкові декларації, попри численні заклики зробити це, відколи він почав свою президентську кампанію в 2015 році.

У 2020 році New York Times отримала доступ до податкових декларацій Трампа за кілька років і повідомила, серед іншого, що в 2017 році він заплатив всього 750 доларів федерального податку на прибуток.