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Опитування показало реальні плани українських біженців у Польщі

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Опитування показало реальні плани українських біженців у Польщі
Більшість українських біженців у Польщі планують повернутися в Україну
фото з відкритих джерел

Найбільше готові повернутися після завершення війни українці віком від 51 року – 58% опитаних

Більшість українських біженців у Польщі планують повернутися в Україну, однак значна частина розглядає можливість залишитися за кордоном. Водночас серед тих, хто хоче залишитися, найчастіше обирають Польщу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на результати опитування Rating Group.

Опитування Rating Group провели 21–25 серпня 2026 року. У ньому взяли участь 1000 українців віком від 18 років, які через повномасштабну війну виїхали до країн ЄС та на момент опитування перебували у Польщі.

Загалом 51% опитаних планують повернутися в Україну. 8% хочуть зробити це найближчим часом, а 43% – після закінчення війни. Водночас 26% не планують повертатися, ще 23% не визначилися з відповіддю.

Найбільше готові повернутися після завершення війни українці віком від 51 року – 58% опитаних. Серед людей віком 36–50 років так відповіли 41%, а серед молоді від 18 до 35 років – 36%.

Молодші респонденти водночас частіше не планують повертатися. Серед українців віком 18–35 років таких 34%, тоді як серед людей віком 36–50 років – 27%, а серед старших за 51 рік – лише 10%.

Залежність від доходу також помітна. Після завершення війни планують повернутися 55% респондентів із низьким доходом, 47% людей із середнім рівнем доходу та 34% забезпечених. Не планують повертатися відповідно 13%, 22% та 35%.

Результати соціологічного опитування щодо планів українців повернутися в Україну
Результати соціологічного опитування щодо планів українців повернутися в Україну
Джерело: Rating Group

44% опитаних хотіли б залишитися за кордоном. Із них 16% однозначно цього хочуть, а 28% – скоріше хочуть. Водночас 43% не планують залишатися: 23% відповіли «скоріше ні», а 20% – «однозначно ні». Ще 13% не визначилися.

Молоді українці частіше хочуть залишитися за кордоном. Серед людей віком 18–35 років 21% однозначно хочуть залишитися, а 31% – скоріше хочуть.

Серед опитаних віком 36–50 років таких відповідей було 15% і 29% відповідно. А серед людей віком від 51 року – лише 8% та 22%.

Водночас старші респонденти частіше не хочуть залишатися за кордоном. Серед людей віком від 51 року 29% однозначно не планують там залишатися, ще 27% – скоріше не планують.

Залежно від доходу відповіді також відрізнялися. Серед забезпечених українців 53% хотіли б залишитися за кордоном. Серед людей із низьким доходом таких було 26%.

Чоловіки частіше за жінок хотіли б залишитися за кордоном – 51% проти 41%. Водночас 15% жінок не визначилися з відповіддю. Серед чоловіків таких було 8%.

Результати опитування щодо бажання українців залишитися на постійне проживання за кордоном.
Результати опитування щодо бажання українців залишитися на постійне проживання за кордоном.
Джерело: Rating Group

Польщу як країну для постійного проживання обрали 40% опитаних. Ще 17% хотіли б жити в іншій країні Європи, а 6% – за межами Європи. Водночас 37% не визначилися з відповіддю.

Польща є найпопулярнішим варіантом у всіх вікових групах. Її обрали 39% молодих людей віком 18–35 років, 43% респондентів віком 36–50 років та 40% людей віком від 51 року.

Розподіл відповідей респондентів щодо країни, де вони хотіли б залишитися жити
Розподіл відповідей респондентів щодо країни, де вони хотіли б залишитися жити
Джерело: Rating Group

Молодші українці частіше обирали інші країни Європи та держави за її межами. Серед людей віком 18–35 років 20% хотіли б жити в іншій країні Європи, а 10% – за межами Європи. Серед людей віком від 51 року таких було 11% і 3% відповідно.

Вибір країни також залежав від рівня доходу. Серед забезпечених українців 46% обрали Польщу, тоді як серед людей із низьким доходом – 28%. Водночас іншу країну Європи обрали 21% респондентів із низьким доходом і 19% забезпечених.

Раніше «Главком» писав, що майже половина молодих українців у Польщі стикалися з дискримінацією впродовж останнього року. Найчастіше йшлося про упереджене ставлення через національність та українську мову. Загалом 31% опитаних повідомили про дискримінацію через національну чи етнічну приналежність, а 22% – через українську мову.

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Теги: соцопитування Польща українці

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