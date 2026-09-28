Польща заявила про зміну правил збиття об’єктів, що порушують її повітряний простір

Наразі рішення про відкриття вогню може бути прийняте лише після візуальної ідентифікації

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що зміниться процедура збиття об’єктів, які порушують повітряний простір країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Наразі у країні рішення про відкриття вогню може бути прийняте лише після візуальної ідентифікації. Тобто пілот повинен наблизитися до цілі та точно розпізнати, що це за об’єкт.

Томчик зазначив, що Міноборони змінить процедуру збиття об’єктів, які порушують повітряний простір країни.

«Найближчими днями Міністерство національної оборони змінить процедури відкриття вогню польськими літаками та вертольотами по об’єктах, що наближаються до нас із Росії, замінивши стандартну для мирного часу візуальну ідентифікацію на так звану позитивну ідентифікацію», – заступник міністра оборони.

Після внесення змін для прийняття рішення про відкриття вогню пілоту або командиру операції буде достатньо даних радіолокатора.

Нагадаємо, 23 вересня російський військовий вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір Польщі. Політ повітряного судна відстежували радіолокаційні системи ЗС Польщі. У зв’язку з цим у повітря були підняті винищувачі, у стан готовності приведено відповідні наземні сили та засоби.

До слова, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про рішення посилити захист повітряного простору країни через російські провокації.