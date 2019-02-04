Митрополит Симеон взяв участь в інтронізації митрополита Епіфанія (фото)
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У Києві офіційно звели на престол Предстоятеля Православної церкви України
3 лютого, у 36-ту Неділю після П'ятидесятниці, у давній українській святині - Софії Київської була звершена святкова Божественна літургія. Про це інформує прес-служба Вінницької епархії ПЦУ, повідомляє «Главком».
Богослужіння очолив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Його Блаженству співслужили представники Константинопольського патріархату, ієрархи Православної Церкви України, серед яких був митрополит Вінницький і Барський Симеон.
Перед читанням апостолу відбувся чин інтронізації Блаженнішого Митрополита Епіфанія. Одним із ієрархів, які возводили Митрополита Епіфанія на Престол Київських Митрополитів, був митрополит Симеон.
За богослужінням молилився Президент України Петро Порошенко, дружина Президента Марина Порошенко, представники влади. Після богослужіння з вітальними словами до Митрополита Епіфанія звернувся митрополит Галльський Еммануїл та Петро Порошенко. Митрополит Симеон також привітав Блаженнішого Предстоятеля з інтронізацією та з 40-річчям від дня народження.