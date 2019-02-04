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    Митрополит Симеон взяв участь в інтронізації митрополита Епіфанія (фото)

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    <span>На престол Київської митрополії Епіфанія звели представник вселенського патріарха Варфоломія, митрополит Гальський Еммануїл, митрополит Макарій та митрополит Вінницький і Барський Симеон. 3 лютого 2019 року</span> - Митрополит Симеон взяв участь в інтронізації митрополита Епіфанія (фото)
    На престол Київської митрополії Епіфанія звели представник вселенського патріарха Варфоломія, митрополит Гальський Еммануїл, митрополит Макарій та митрополит Вінницький і Барський Симеон. 3 лютого 2019 року
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У Києві офіційно звели на престол Предстоятеля Православної церкви України

    3 лютого, у 36-ту Неділю після П'ятидесятниці, у давній українській святині - Софії Київської була звершена святкова Божественна літургія. Про це інформує прес-служба Вінницької епархії ПЦУ, повідомляє «Главком».

    Богослужіння очолив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Його Блаженству співслужили представники Константинопольського патріархату, ієрархи Православної Церкви України, серед яких був митрополит Вінницький і Барський Симеон.

    Перед читанням апостолу відбувся чин інтронізації Блаженнішого Митрополита Епіфанія. Одним із ієрархів, які возводили Митрополита Епіфанія на Престол Київських Митрополитів, був митрополит Симеон.

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    Митрополит Симеон у Софійському соборі в Києві під інтронізації митрополита Київського і всієї України Епіфанія, 3 лютого 2019 року
    Митрополит Симеон у Софійському соборі в Києві під інтронізації митрополита Київського і всієї України Епіфанія, 3 лютого 2019 року (фото: Станіслав Груздєв, Главком)

    За богослужінням молилився Президент України Петро Порошенко, дружина Президента Марина Порошенко, представники влади. Після богослужіння з вітальними словами до Митрополита Епіфанія звернувся митрополит Галльський Еммануїл та Петро Порошенко. Митрополит Симеон також привітав Блаженнішого Предстоятеля з інтронізацією та з 40-річчям від дня народження.

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