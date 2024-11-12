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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Чи зростають доходи українців? Будьте обережні із відповіддю

glavcom.ua
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«Реальні доходи українців, із врахування інфляції, вийдуть у 2025 році на рівень 2021 року»
фото з відкритих джерел

Про що говорять факти?

Українці так звикли до ниття і помиральної ями, що немає більшого гріха, ніж зруйнувати цей комфортний світ, де все погано і буде ще гірше.

А якщо ти дозволив собі це зробити, то гнів народний впаде на твою голову.

Варто лише сказати, що в українців стрімко зростають доходи, як люди проклянуть тебе. І що це зростання доходів є одним із факторів зростання цін, яке дійсно прискорилось у другий половині 2024 року.

Тому люди бідкаютьсяі ненавидять за розмови про зростання доходів. А між тим, цифри говорять про інше. Да і досвід українців, які б шукали когось для отримання послуги чи не дай боже шукали б персонал, має говорити про зовсім інші речі.

То про що говорять факти?

Доходи українців сильно впали у 2022 році. Війна зробила нас всіх біднішими. Інфляція 2022 року була на рівні 26%. Девальвація привела до падіння середньої зарплати в Україні з рекордного рівня у 514 доларів (рекорд за всю історію) до 460 доларів.

Таким чином, у 2022 року реальні доходи українців (доходи, із врахування інфляції) впали. На тлі війни, девальвації гривні і загальної рекордної інфляції у світі. От в Америці Трампа вибрали, бо там інфляція була рекордна за 40 років у 2022 році і простий американський нарід не пробачив це демократам. І це був єдиний рік під час повномасштабного вторгнення коли падали доходи українців і коли падав рівень життя.

Але потім був 2023 рік. І зараз йде 2024 рік.

Це ті роки, коли в Україні завдяки західній допомозі тримається макрофінансова стабільність і зростають зарплати. В тому числі зростають тому, що бізнес відчуває гострий брак кадрів. Людей не вистачає. І це змушує піднімати зарплати. Все просто.

В результаті це були роки стрімкого зростання заробітної плати. В результаті, середня зарплата в доларах на кінець 2024 року вийде на рівень 515 доларів (по результату 2023 року середня зарплата зросла до 477 доларів), що відповідає рівню довоєнного 2021 року.

А в 2025 році середня зарплата в доларах має досягнути рівня 543 долари, що виведе реальну зарплату (з урахування інфляції) на рівень 2021 року. І, звісно, буде новим історичним рекордом. Але це поки що прогноз. А що по факту?

А по факту, реальні доходи українців, які впали на 11,7% у 2022 році в результаті зросли на 4% у 2023 році і 11,9% в 2024 році.

Ще раз, реальні доходи українців, із врахування інфляції, вийдуть у 2025 році на рівень 2021 року, року до повномасштабного вторгнення. І це прогноз, який є у і НБУ, і аналітиків.

Як це можливо? Бо доходи зростають швидше ніж інфляція. Гривнева зарплата зростає швидше, ніж ціни зростають у гривні. Не по конкретним товарам, а вцілому. Інфляція в Україні за три роки повномасштабного вторгнення склала 46% (гривневий показник). Зарплата в гривні зросла більше. Кожен може взяти калькулятор і порахувати, згадуючи, який курс гривні ми мали у 2021 році. 

Це можна не сприймати. Можна рвати на собі волосся і кричати про зубожіння. Але це математичний факт. Який побіжно підтверджується постійним ростом покупок, які українці роблять у магазинах.

І так, це і є те саме економічне диво під час війни. Забезпечено допомогою Заходу.

І це дійсно одна з причин зростання цін. Бо таке радикальне збільшення доходів (2023 і 2024) без зростання продуктивності праці не могло б не приводити до інфляційного тиску. Разом з енергетичними проблемами і іншими факторами.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: інфляція зарплата війна бізнес українці послуги

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