Менеджери Tesla змушені працювати 13 годин на добу і без вихідних

Торгові представники Tesla у Китаї працюють без відпочинку, щоб боротися з падінням ринку

У Китаї, найбільшому та найрозвиненішому ринку електромобілів у світі, імідж Tesla змінився від інноватора до звичайного гравця. Декілька менеджерів повідомили, що змушені працювати по 13 годин сім днів на тиждень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CarNewsChina.com.

Справи Tesla у Китаї йдуть не дуже: за підсумками першого кварталу продаж скоротився майже на 22%. У цей час китайський автогігант BYD продемонстрував зростання на 19%.

«Часи, коли нам не доводилося старанно працювати над випуском продукції, а замовлення надходили «автоматично», пройшли остаточно», – цитує Sina одного з продавців, який вирішив залишити Tesla.

Декілька менеджерів повідомили, що змушені працювати з 9:00 до 22:00 сім днів на тиждень. Негласна вимога, яка забезпечує прибуток, – продаж хоча б одного авто на день, проте дилерам іноді вдається продати лише 3-4 автомобілі на тиждень, незважаючи на всі зусилля, що додаються по залученню клієнтів і потужний піар.

Жорсткі вимоги позначаються на кадрах: багато хто не витримує і йде. В одному з магазинів у Пекіні вся команда з продажу замінюється приблизно кожні півтора місяці, раніше люди трималися вдвічі довше. Після влаштування співробітник проходить навчання протягом трьох днів, а на четверту зміну вже має закрити хоча б один продаж.

Експерти пов'язують труднощі Tesla у Китаї з обмеженою та застарілою модельною лінійкою, яка не встигає поповнюватися та змінюватись так само швидко, як китайські конкуренти, головним з яких залишається BYD.

Один з кроків по відновленню позицій хоча б на колишні рубежі – випуск більш доступної альтернативи Tesla Model Y. За іншою інформацією, компанія Ілона Маска займеться «демократизацією» Model 3. Але точно одне, що жоден з автомобілів не є доступною Tesla за $25 тис, яку Маск анонсував у 2018 році.

До слова, компанія Tesla вносить корективи у виробництво електропікапа Cybertruck.Виробництво моделі почали скорочувати із січня 2025 року.